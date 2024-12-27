Редкий выход Зеленских: президент и первая леди пришли домой к многодетной семье. Видео

Впервые в течение длительного времени президент Украины Владимир Зеленский и его жена, первая леди Елена Зеленская вместе вышли в люди. Они посетили многодетную приемную семью, которая из-за кровавой войны потеряла свой дом возле Каховки Херсонской области, чтобы лично передать ключи от их нового жилья.

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Дом, владельцами которого стало большое семейство, построен в пределах второй волны проекта "Адреса дитинства", основанного Фондом Елены Зеленской. Кадрами и подробностями встречи общественная деятельница поделилась в своем Telegram-канале.

Президентские супруги пришли в новое жилье многодетной семьи на Киевщине и пообщалась с ее членами. Первая леди пожелала, чтобы они как можно скорее начали комфортно чувствовать себя на новом месте и подружились с соседями, а дети нашли все необходимые кружки.

"Люди, которые при всей сложности военного времени находят силы и возможности создавать большие приемные семьи, дарят веру всей стране в человечность и добро. Накануне мы встретились именно с такой семьей, которая потеряла свой дом, потому что пришлось эвакуироваться из-под Каховки в 2022 году . Пришли к ним, чтобы передать ключи от нового дома, который построил Фонд в пределах уже второй волны проекта "Адреса дитинства", – написала Елена Зеленская.

Для встречи с многодетной приемной семьей первая леди оделась в стильный образ, где соединила классические темные брюки с ярко-красным свитером. Она предпочла распущенные волосы с боковым пробором, а макияж традиционно сделала в коричневых оттенках. Со своей стороны Владимир Зеленский посетил семью в зеленых штанах и патриотическом свитере с изображением герба Украины.

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