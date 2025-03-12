Редкий выход: самая красивая женщина в мире появилась на подиуме после долгого перерыва. Фото

Белла Хадид еще раз доказала, что является настоящей иконой подиума, ведь ее давно провозгласили самой красивой женщиной на планете. 28-летняя супермодель вышла на показ Saint Laurent сезона осень-зима 2025-2026 в рамках Недели моды в Париже, омрачив всех своей элегантностью. Этот выход стал для модели очередным после двухлетнего перерыва, который она взяла из-за проблем со здоровьем.

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В последний раз она выходила на подиум в сентябре 2024 года на показе Saint Laurent весна 2025. На этот раз Хадид дефилировала в изящном королевском голубом кружевном платье, что подчеркивало ее фигуру и придавала образ загадочности. Дополнили стильный ансамбль туфли-лодочки и гладко зачесанные волосы. Подходящие фото появились в сети после показа моды.

Последние несколько лет супермодель отошла от громких показов, сосредоточившись на своем здоровье. Причиной послужило обострение болезни Лайма, которую ей диагностировали еще в 2012 году. Из-за серьезных осложнений модель была вынуждена пройти длительный курс лечения, включавший капельницы и амбулаторную терапию. В апреле 2024 года она объявила, что берет паузу в карьере и переезжает в Техас, чтобы сосредоточиться на себе и личной жизни.

В октябре того года Белла Хадид снова появилась на подиуме, на этот раз во время грандиозного шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке. Она доказала, что, несмотря на долгое отсутствие, все еще остается одной из самых влиятельных фигур в мире моды.

За время перерыва Хадид не только лечилась, но активно работала над собственными проектами. Она сосредоточилась на развитии своего бизнеса – выпуске безалкогольного напитка Kin Euphorics и запуске первой коллекции духов Orebella. Модель также открыто рассказывала о своем пути к трезвости и важности заботы о ментальном здоровье.

Беллу Хадид неоднократно называли самой красивой женщиной в мире – и не зря. Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, подтвердившее, что ее лицо на 94,35% соответствует "золотому сечению" – идеальным пропорциям, установленным еще в античные времена.

Ранее OBOZ.UA писал, что 43-летняя бразильская супермодель, в прошлом ангел Victoria's Secret, Адриана Лима вернулась на подиум после 6-летнего перерыва из-за декрета.

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