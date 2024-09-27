Адриана Лима вернулась на подиум: как выглядит супермодель после 6-летнего декрета. Фото

43-летняя бразильская супермодель, в прошлом ангел Victoria's Secret Адриана Лима вернулась на подиум после 6-летнего перерыва. Красавица приняла участие в показе женской одежды Schiaparelli весна/лето 2025 на Неделе моды в Париже.

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"После паузы, ради воспитания детей, было так весело снова выйти на подиум сегодня", – рассказала Лима о своем долгожданном возвращении изданию People. Звезда вышла на подиум в белом полосатом платье в стиле леди-босс 80-х с корсетом и фирменными крупными золотыми пуговицами бренда. Образ дополняла пара крупных сережек и шикарная сумка. Модель убрала волосы назад, позволив своим знаменитым скулам занять "центральное место" на сцене.

Модель переехала из Майами в Лос-Анджелес в 2023 году, чтобы сосредоточиться на проведении времени дома с детьми. Лима воспитывает двух дочерей-подростков, Валентину и Сиенну вместе со своим бывшим мужем Марко Яричем. В августе 2022 года она родила сына от нового бойфренда Андре Леммерса. Кроме того, Адриана помогает воспитывать двоих детей возлюбленного от предыдущих отношений.

Лима прославилась как модель Victoria's Secret и объявила о своем выходе из компании в 2018 году после почти 20 лет совместной работы. В начале сотрудничества с брендом Адриану называли той, кто перевернул понятие о красоте. Тогда звезда с соблазнительными формами положила конец моде на нездоровую худощавость и доказала, что все женщины прекрасны. Как менялась супермодель сквозь года – смотрите в нашем материале.

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