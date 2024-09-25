Белла Хадид с размахом вернулась на подиум после двух лет перерыва. Фото

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид вышла на подиум впервые за два года перерыва в карьере. Паузу в моделинге знаменитость взяла из-за обострения болезни Лайма, которую ей диагностировали еще в 2015 году.

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Вернулась Хадид с размахом – прошлась по подиуму парижской Недели моды, а именно приняла участие в показе коллекции весна-лето 2025 элитного модного дома Saint Laurent. Модель сияла под светом софитов в маскулинном образе, нарядив суровый смокинг с белой рубашкой и галстуком. Образ был дополнен квадратными очками черного цвета.

После завершения мероприятия, Беллу сняли папарацци, когда она покидала свой отель. На снимках Хадид также предстала в наряде от бренда Saint Laurent. Модель надела изысканный топ с глубоким вырезом на декольте, полосатые брюки-клеш, дополнив картину кожаной курткой.

За период перерыва от моделинга Хадид запустила собственный бренд парфюмерии, а также проводила много времени со своим любимым – чемпионом по конному спорту Аданом Бануэлосом.

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