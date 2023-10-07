Развод Меладзе и Брежневой: какую тайну звезды скрывали годами и что за 'высокие материи' не разрешили певице родить

Романтическая история украинской певицы Веры Брежневой и грузинского композитора Константина Меладзе началась около 20 лет назад, а 6 октября стало известно об их разрыве. Отношения пары сопровождались скандалами, интригами и испытаниями критикой, но во время полномасштабной войны в Украине артисты поставили окончательную точку.

Как на глазах сотен тысяч фанатов разворачивался роман звезд, имели ли место измены и почему у пары не было детей, OBOZREVATEL расскажет ниже (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тайные отношения

Страсть между певицей и композитором, поговаривают, вспыхнула, когда Брежнева стала участницей группы "ВИА Гра". На тот момент Константин уже был женат на украинке Яне Сумм и воспитывал троих детей.

Видео дня

Жена заподозрила мужа в неверности и даже звонила потенциальной любовнице-Брежневой, однако артистка все опровергала.

Меладзе и его подопечная годами убеждали, что их объединяют исключительно дружеские отношения, а брак звезды с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом был тому подтверждением. В 2012 году украинка развелась, как подозревают, из-за измен с Меладзе.

Скандальная свадьба

Правда официально раскрылась после 2013 года, когда Яна Сумм подала на развод, а в 2015 году Меладзе впервые появился с исполнительницей в статусе жены.

Пара тайно сыграла свадьбу в Италии, а затем, наконец, разрешила своим представителям официально подтвердить эту новость. Позже в сети появились фото и видео со свадьбы Меладзе и Брежневой, а мэр итальянского города поделился подробностями праздника.

Тогда общественности стало очевидно, что Брежнева была любовницей композитора многие годы. Об этом его бывшая супруга рассказала журналистам во всех подробностях. Артистку считали разлучницей, а в песнях Меладзе искали отсылки на скрытые чувства. Кстати, их нашли.

Речь идет о песнях "Салют, Вера" и "Параллельные", которые исполнил брат композитора – Валерий Меладзе.

Почему у звезд не было детей

В 2021 году Брежнева в эфире РосТВ призналась, что "уже не девочка", но очень хотела родить наследника или наследницу мужу. По ее словам, забеременеть не позволили "высокие материи", которые супругам "неподвластны". Тогда же артистка предполагала, что может прибегнуть к суррогатному материнству.

В 2009 году у Брежневой от первого брака родилась дочь Сара, а у Меладзе от отношений с Сумм остались три ребенка – Алиса, Лия и Валерий.

Развод

В 2023 году стало официально известно, что супруги расстались так же тихо, как и поженились. Они долго скрывали разрыв, поддерживали друг друга публично и поздравляли, однако дороги бывших влюбленных окончательно разошлись.

Причину знаменитости не раскрыли, но, вероятнее всего, дело в политических взглядах. Проукраинская Брежнева бросила все силы на возрождение украинской культуры, помощь украинцам и волонтерскую деятельность, а ее бывший муж молча отсиживается в Европе и продюсирует предательницу Украины Софию Тарасову.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Меладзе уже несколько раз видели без Брежневой в Европе. Как выглядит он сейчас – смотрите здесь.

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