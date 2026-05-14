Развелся, закрыл компанию и нарушал правила: что известно о бывшем 'кварталовце' Денисе Манжосове, который обещал 'разоблачить' Зеленского и исчез

Бывший актер и соучредитель студии "Квартал 95" Денис Манжосов, который в 2019 году громко анонсировал пресс-конференцию с обещанием рассказать "правду" о президенте Владимире Зеленском, а затем неожиданно исчез перед самым началом мероприятия, уже много лет почти не появляется в публичном пространстве. С тех пор его имя периодически упоминают в контексте конфликта с "кварталовцами", но сам он ведет закрытый образ жизни.

Последние открытые данные о бывшем юмористе, которые удалось получить OBOZ.UA, свидетельствуют, что после выхода из "Квартала 95" его жизнь складывалась непросто. Он развелся с женой, закрыл собственную компанию, имел штрафы за нарушение правил дорожного движения, а также некоторое время фигурировал в реестре должников.

Денис Манжосов некоторое время после 2013 года жил в США, где учился режиссуре и сценарному делу. Вернувшись в Украину, он пробовал работать в сфере телевидения и организации мероприятий. В 2014 году Манжосов открыл ивент-компанию Cotton, которая занималась праздниками и концертами. Однако бизнес просуществовал недолго – компанию официально закрыли еще в августе 2019 года.

В то же время в открытых реестрах остались некоторые данные о его жизни. В частности, он фигурировал в реестре должников из-за штрафов за нарушение правил дорожного движения. Еще одно из производств было открыто в 2022 году перед "ПриватБанком". Юморист это дело закрыл.

Также в реестрах имеется штраф от патрульной полиции Ровенской области от июля 2022 года. Производство тоже завершено. Эти данные свидетельствуют, что после начала полномасштабной войны Манжосов находился на территории Украины.

Известно также, что официально он зарегистрирован в Киеве на Левом берегу. При этом в открытых реестрах пока не указано ни квартир, ни автомобилей в его собственности.

Личная жизнь Дениса Манжосова

Еще 28 июля 2014 года он официально развелся с женой Анастасией. В судебных документах отмечалось, что супруги прекратили отношения еще в 2013 году и "больше не вели совместного хозяйства". У них остался общий сын.

После начала полномасштабной войны Манжосов время от времени появлялся в соцсетях. Он сообщал о волонтерской помощи военным, собирал спальники и карематы для защитников, а также анонсировал документальный фильм "Гражданские профессии войны", режиссером которого стал сам.

Впрочем, большого возвращения в телевизионную или юмористическую индустрию так и не произошло.

Скандал с Зеленским в 2019 году

Денис Манжосов родился в Кривом Роге и был одним из ближайших друзей Владимира Зеленского еще со школы. Они учились в одном классе и даже сидели за одной партой. Позже вместе с Александром Пикаловым создали команду КВН "95 квартал", на базе которой впоследствии появилась известная студия.

Манжосов много лет был одним из ключевых авторов и актеров "Квартала 95". Однако в 2013 году неожиданно покинул коллектив. Причины конфликта публично почти не озвучивали. Сам Зеленский тогда лишь коротко говорил, что это была непростая ситуация.

Евгений Кошевой также избегал деталей, отмечая лишь, что "незаменимых людей нет". В то же время в медиа годами ходили слухи о серьезном конфликте между Зеленским и Манжосовым.

Именно 2019-й стал для юмориста годом, после которого его имя снова громко зазвучало в медиа. За несколько дней до второго тура президентских выборов он объявил пресс-конференцию, где якобы должен был раскрыть подробности конфликта с Зеленским и рассказать о закулисье "Квартала 95".

На мероприятие приехали десятки журналистов. Однако Манжосов так и не вышел к прессе. По словам организаторов, он побыл в здании, вышел покурить, сел в такси и уехал. Позже появилось его сообщение, в котором он заявил, что изменил решение после встречи с бывшими коллегами.

"Мне все утро звонят, пишут, угрожают и т.д. Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение. Прошу прощения у всех присутствующих. В течение 2 часов я запишу и изложу свое обращение. Я считаю, так будет правильно. Манжосов", – написал он.

Сначала Манжосов также заявлял о якобы угрозах, но уже в тот же день в эфире телеканала "Прямой" фактически опроверг эту информацию. Там он заявил, что не собирается делать провокационных заявлений против Зеленского.

Кроме того, Манжосов прямо опроверг слухи о наркотиках, которые тогда активно обсуждались во время избирательной кампании. "Это неправда, это глупость, высосанная из пальца", – говорил он.

