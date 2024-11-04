'Разочаровала меня': свадебный артист прошелся по MamaRika и признался, чего не ожидал от нее услышать

Виталий Лобач, полтавский певец, которого часто можно увидеть на свадьбах, рассказал о звезде, которая его разочаровала. Исполнитель, только начинающий самостоятельную карьеру, уже имеет узнаваемость среди известных украинских артистов.

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Как признался Лобач в интервью Славе Демину, в реальной жизни его удивила певица MamaRika. "Немножко меня разочаровала MamaRika, потому что она такая патриотическая, "Люди-тополи", все такое. И когда я услышал, как она через каждое слово "мат", ну как-то мне внешность не ассоциировалась с таким. От нее такого не ожидал" , – поделился певец.

В конце сентября артистка призналась, что пережила кризис в 9-летних отношениях с телеведущим Сергеем Середой. Сложности в семье возникли весной 2024 года. Звезда поделилась, что в качестве отдыха позволяет себе выпить в девичьей компании. Впрочем, призналась исполнительница, может даже "уйти в загул" на пару дней, что не одобряет любимый. Подробности – в нашем материале.

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