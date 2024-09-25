MamaRika расплакалась из-за проблем в браке и рассказала о своих 'загулах': несколько дней могла не возвращаться домой

Украинская певица MamaRika рассказала о кризисе в отношениях с телеведущим Сергеем Середой, которые длятся уже более 9 лет. Сложности в семье возникли еще весной 2024 года, но сейчас, признается артистка, ситуация уже лучше.

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Однако пара все еще проходит сложный этап. Об этом звезда рассказала в интервью Маше Ефросининой. Во время разговора знаменитость не смогла сдержать эмоций и расплакалась, рассказывая о проблемах с мужем.

"Ты постоянно нервный... Ты открываешь глаза, и ты уже на негативе... Ты уже проснулся, и тебя уже все бесит. Ты еще с постели не поднялся. А у тебя маленький ребенок", – поделилась MamaRika. Певица считает последние годы одними из самых сложных в жизни – начиная с пандемии, когда звезда была беременна сыном, и продолжая полномасштабным вторжением России в Украину. Артистка призналась – боится, что им с мужем не удастся вернуть то, что было раньше.

В качестве отдыха MamaRika позволяет себе выпить в компании подружек. Однако, откровенно рассказала певица, может уйти в загул на пару дней, что не нравится любимому. "Это тоже возможно в ситуации, когда Серого (Сергея Среда. – Ред.) немного оно бомбит. И это тоже возможно было причиной кризиса, потому что я могла там пропасть, например", – добавила гостья.

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