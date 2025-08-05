'Путин может прикончить королевскую семью': журналисты разоблачили, какой компромат Россия может иметь на одного из принцев

Россия может владеть опасным компроматом, который способен разрушить британскую монархию. В новой биографии принца Эндрю говорится о его глубокой вовлеченности в сеть финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, чем сможет манипулировать российский диктатор Владимир Путин.

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Книга историка Эндрю Лоуни, которую обнародовало издание Daily Mail, основывается на четырех годах тщательных расследований и содержит информацию, которая не только компрометирует брата короля Чарльза III, но и может иметь международные последствия, в частности в контексте войны России.

Согласно источнику, британские спецслужбы еще в 2019 году выражали обеспокоенность, что Россия могла получить доступ к компрометирующим материалам в отношении принца Эндрю – включая видео и документы, изображающие его участие в сомнительных событиях на частном острове Эпштейн.

Ключевой фигурой в этой истории является бывший американский правоохранитель Джон Марк Дуган, который, спасаясь от преследования в США, получил убежище в России. Именно он, по информации журналистов, вывез в РФ копии файлов, содержащих свидетельства причастности принца Эндрю к сексуальным преступлениям, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Дуган утверждает, что в его распоряжении "есть много видео и сканированных документов", полученных еще до 2016 года, когда ФБР изъяло его компьютеры. А в 2019 году он якобы был предупрежден британской разведкой MI6 о том, что Кремль имеет копии этих данных. Среди его контактов в России – Павел Бородин, известный союзник Путина.

"Путин может уничтожить Эндрю (и королевскую семью) в любой момент, используя фотографии, истории и доказательства, которые, без сомнения, он имеет на Эндрю в России", – заметил Тим Рейли, вице-президент международной финансово-консалтинговой фирмы Kroll, который был с принцем Эндрю в России в те времена, когда тот был торговым представителем.

Почему это опасно

Британские разведывательные круги опасаются, что российские власти могут использовать компромат как инструмент политического давления. По словам анонимного источника из Букингемского дворца, если материалы попадут в публичное пространство, это может повлечь катастрофические последствия для всей монархии.

"Им бы все равно был конец. Они бы никогда не смогли оправиться от этого. Они пережили скандалы в течение многих лет, но это похоронило бы их навсегда", – прокомментировал бывший работник Букингемского дворца.

Некоторые эксперты предполагают, что Россия уже имеет влияние на ситуацию – и не исключено, что это сдерживало публикацию отдельных расследований или объясняет некоторые загадочные политические маневры.

Один из самых ужасных аспектов разоблачения – то, что принц Эндрю, по словам бывшего бизнес-партнера Эпштейна Стивена Гоффенберга, был "трофеем" финансиста, которого тот стремился использовать в игре большой политики и шантажа. Эпштейн, мол, неоднократно передавал данные, собранные на принца, израильской разведке, а также имел контакты с Кремлем.

Принц Эндрю годами избегал уголовного преследования, но его публичная жизнь практически разрушена. Его обвинение в сексуальном насилии над 18-летней Вирджинией Джуффре завершилось гражданским соглашением.

Напомним, что Вирджиния Джуффре стала известной после того, как в 2010 году открыто обвинила миллиардера Джеффри Эпштейна и его соратницу Гислейн Максвелл в сексуальном насилии и торговле детьми. В 2021 году она также подала гражданский иск против принца Эндрю, утверждая, что была вынуждена к сексуальным контактам с ним в период между 1999 и 2002 годами. Герцог Йоркский отрицал обвинения, однако в 2022 году стороны достигли внесудебного урегулирования на сумму, по сообщениям медиа, от 3 до 12 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас Букингемский дворец отказывается от комментариев. Министерство внутренних дел Великобритании не подтвердило, проводится ли дополнительное расследование по утечке файлов. Однако эксперты предполагают, что в ближайшие месяцы возможны новые громкие разоблачения, в частности в случае обнародования архивов ФБР по Эпштейну.

Ранее OBOZ.UA писал, при каких обстоятельствах умерла Виджиния Джуффре. Ей был всего лишь 41 год.

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