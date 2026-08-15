Прыгнул в толпу фанатов и написал песню прямо на сцене: как прошел сольный концерт Ивана Люленова в Киеве

14 августа в Feels Garden на ВДНХ прошел сольный концерт украинского певца молдавского происхождения Ивана Люленова. Артист подготовил для поклонников феерическое шоу, в ходе которого "зажег" на киевской сцене со своими популярными композициями и установил особую связь со зрителями, совершив прыжок в толпу.

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Кроме того, Люленов порадовал публику исполнением нового летнего хита "Медуза". Яркие видео с концерта заполонили социальные сети, в частности, на месте событий присутствовал OBOZ.UA.

На музыкальном шоу не обошлось без появления звездных гостей. Вместе с Иваном Люленовым на сцену вышел юморист и участник команды "Ветераны космических войск" Артем Дамницкий, поэтому они вживую исполнили свои совместные треки "Шовковиця", "Техно" и "Контемпорарі". Что интересно, артисты дополняли выступление зажигательными, а порой даже нестандартными танцами.

Иван Люленов поражал поклонников и яркими образами. Певец появлялся перед публикой в более классических футболках и рубашке, а вот "изюминкой" вечера стал серебристый гольф, который напоминал диско-шар, ведь от его поверхности отражался свет.

Конечно, Люленов не мог не продемонстрировать на концерте свой фирменный трюк — прыжок в толпу. Артист разбежался от края сцены и, не задумываясь, бросился в руки фанатов, которые даже несколько раз подбросили его над своими головами.

Важно также отметить, что во время сольного концерта Иван Люленов собрал более 200 тысяч гривен в помощь Национальной гвардии Украины. Знаменитость даже сделал незабываемый подарок девушке по имени Анастасия за пожертвование в размере 25 000 грн – прямо во время концерта написал и исполнил о ней песню. Со сцены прозвучали строки: "Настя поки що незаміжня і кожного тижня засинає одна. Слухає в машині Івана, молдована"".

Судя по комментариям, которые оставили подписчики Ивана Люленова под роликами с музыкального шоу, оно надолго останется в их памяти:

"Невероятно. Спасибо".

"Ой, какой же талантливый. Спасибо за эту энергию".

"Удивительный".

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