Бурлеск и ретро-бондиана под открытым небом: Макс Барских превратил новое шоу «Сегодня имеет смысл» в глэмпинг

27 июня в Киеве стартовал всеукраинский Open Air Fest Макса Барских "Сегодня имеет смысл". Новое шоу, вдохновленное эстетикой бурлеска и ретро-бондианой, традиционно поставил бессменный продюсер артиста Алан Бадоев.

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Новое шоу Макса Барских символически вернуло ВДНХ атмосферу крупных летних фестивалей. Пространство превратилось в настоящий глэмпинг с лаунж-зонами, барами, фудкортами, фотолокациями, партнерскими мероприятиями и тысячами людей, которые провели здесь целый день — от первых дневных выступлений до масштабного вечернего шоу.

Фестивальный день открыли выступления специальных гостей — Софии Нерсесян, Артема Котенко, Ивана Люленова и KLER.

Главным событием вечера стало новое шоу Макса Барских в сопровождении Национального президентского оркестра. Многие старые хиты получили новую аранжировку. Эффектные костюмы певца создал бренд LUVI.

В команде певца подчеркивают символизм события: территория ВДНХ десятилетиями была одним из символов советской идеологии. Но теперь здесь зазвучала новая украинская музыка. Новое шоу является очередным этапом последовательного перехода к новому этапу творчества и плавной украинизации многомиллионной аудитории Макса Барских.

Эстетика бурлеска, ретро-бондианы, роскошные костюмы, соблазнительная пластика, сценография и хореография клипа "Колье" органично перешли с экрана на сцену, превратив концерт в масштабный музыкальный перформанс с атмосферой современного мюзикла под открытым небом.

Посмотреть на новое шоу певца пришли Лида Ли, Ирина Горовая, Герман Ненов, Мика Ньютон, Миша Романова, Филипп Коляденко, Руслан Махов, KHAYAT, KOLA, Tayanna.

После киевской премьеры шоу "Сегодня имеет смысл" отправляется во всеукраинский тур, который охватит 22 города.

Генеральные партнеры Max Barskih "Сегодня имеет смысл" Open Air Fest — Sense Bank и Mastercard Украина.