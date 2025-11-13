"Просто шок!" Звезда "Квартала 95" неоднозначно отреагировал на коррупционный скандал и нарвался на критику
Актер "Квартала 95" Юрий Ткач стал объектом шквала критики после своей завуалированной реакции на масштабный коррупционный скандал, в котором фигурирует совладелец Студии, бизнесмен Тимур Миндич. В комментариях под его постом разгорелся настоящий спор.
Часть подписчиков поддержала позицию артиста, другие же упрекнули в лицемерии и замалчивании конкретных имен. В своем Instagram Ткач написал:
"Который день подряд просто шок! Полное уныние и боль! Читая такие новости, во время войны, когда наша независимость борется кровью и жизнями наших защитников и защитниц, вокруг есть ублюдки, уничтожающие все святое. В то время, когда люди объединяются, когда борются с общим врагом, есть те, кто вставляют просто нож в спину всему украинскому народу! Пусть каждый причастный будет наказан! Пусть каждый ответит по заслугам!"
Несмотря на эмоциональный тон и патриотическое обращение, публикация вызвала неоднозначную реакцию. Многие пользователи обвинили артиста в неискренности, ведь он годами работал в тесном кругу людей, приближенных к фигурантам скандала.
В комментариях под постом появились десятки острых отзывов:
- "Видела, как семейная пара пожилых людей пожертвовали серебряную брошь на ярмарке для ВСУ. Брошь, которую подарил муж жене, когда они обручились. У них спросили, не жалко ли им отдавать такую памятную вещь? Они ответили, что для наших солдат ничего не жалко. Бедные люди отдают последние деньги, ценности, а олигархи все наесться не могут".
- "А это не вы случайно выступали также в "Квартале 95"?"
- "За четыре года первый пост. Поступило указание?"
- "Вы, господин Юрий, ничем не лучше их".
- "Весь "Квартал 95" на передовую".
- "Юрий, вам не смешно? Вы же все время там были рядом. И почему же вы не говорите конкретные имена и фамилии? Или боитесь говорить правду, потому что потом и вас будет за что прихватить?"
- "4 года воруют, а заметили только сейчас?"
- "Господин Юрий, а вы хитрец. Это же ваши друзья".
- "Рыба воняет с головы... Люди последние копейки отдают на армию, а власть ворует миллионы".
- "И весь "Квартал 95" превратился в один большой мем".
Накануне, после волны критики и обысков в рамках "Операции Мидас", Студия "Квартал 95" впервые официально прокомментировала ситуацию. В заявлении представители подчеркнули, что события, связанные с бизнесменом Тимуром Миндичем, "не имеют никакого отношения к работе студии, ее контенту или команде".
"Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" – это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента. В разное время рядом с нами были разные люди – актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям", – заявили представители Студии.
Дело "Мидас"
10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко (ранее – министра энергетики) и в офисах компании "Энергоатом". По данным НАБУ, совместно с САП было разоблачено высокоуровневую преступную организацию, которая влияла на работу госпредприятия и требовала от контрагентов "откаты" в размере 10–15% от стоимости контрактов.
Расследователи обнародовали серию аудиозаписей, на которых зафиксированы разговоры об отмывании средств, где фигурируют имена Галущенко и, вероятно, Миндича. Все участники пользовались псевдонимами.
11 ноября НАБУ сообщило о подозрениях семи лицам, среди которых руководитель преступной организации (псевдоним "Карлсон" – Тимур Миндич), бывший советник министра энергетики ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" ("Тенор") и четверо работников бэк-офиса, которые занимались легализацией средств.
Ранее OBOZ.UA также сообщал, что из-за причастности (75% – доля в собственности и финансирование) Тимура Миндича к творческому объединению Stadium Family, проект пришлось закрыть. На странице компании в Instagram отметили, что все их шоу, среди которых "Шпион", "Мафия", "Разряд", "Батлы" и "Stadium Night", приостанавливают производство "на неопределенный срок".
