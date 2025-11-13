'Просто шок!' Звезда 'Квартала 95' неоднозначно отреагировал на коррупционный скандал и нарвался на критику

Актер "Квартала 95" Юрий Ткач стал объектом шквала критики после своей завуалированной реакции на масштабный коррупционный скандал, в котором фигурирует совладелец Студии, бизнесмен Тимур Миндич. В комментариях под его постом разгорелся настоящий спор.

Часть подписчиков поддержала позицию артиста, другие же упрекнули в лицемерии и замалчивании конкретных имен. В своем Instagram Ткач написал:

"Который день подряд просто шок! Полное уныние и боль! Читая такие новости, во время войны, когда наша независимость борется кровью и жизнями наших защитников и защитниц, вокруг есть ублюдки, уничтожающие все святое. В то время, когда люди объединяются, когда борются с общим врагом, есть те, кто вставляют просто нож в спину всему украинскому народу! Пусть каждый причастный будет наказан! Пусть каждый ответит по заслугам!"

Несмотря на эмоциональный тон и патриотическое обращение, публикация вызвала неоднозначную реакцию. Многие пользователи обвинили артиста в неискренности, ведь он годами работал в тесном кругу людей, приближенных к фигурантам скандала.

В комментариях под постом появились десятки острых отзывов:

"Видела, как семейная пара пожилых людей пожертвовали серебряную брошь на ярмарке для ВСУ. Брошь, которую подарил муж жене, когда они обручились. У них спросили, не жалко ли им отдавать такую памятную вещь? Они ответили, что для наших солдат ничего не жалко. Бедные люди отдают последние деньги, ценности, а олигархи все наесться не могут".

"А это не вы случайно выступали также в "Квартале 95"?"

"За четыре года первый пост. Поступило указание?"

"Вы, господин Юрий, ничем не лучше их".

"Весь "Квартал 95" на передовую".

"Юрий, вам не смешно? Вы же все время там были рядом. И почему же вы не говорите конкретные имена и фамилии? Или боитесь говорить правду, потому что потом и вас будет за что прихватить?"

"4 года воруют, а заметили только сейчас?"

"Господин Юрий, а вы хитрец. Это же ваши друзья".

"Рыба воняет с головы... Люди последние копейки отдают на армию, а власть ворует миллионы".

"И весь "Квартал 95" превратился в один большой мем".

Накануне, после волны критики и обысков в рамках "Операции Мидас", Студия "Квартал 95" впервые официально прокомментировала ситуацию. В заявлении представители подчеркнули, что события, связанные с бизнесменом Тимуром Миндичем, "не имеют никакого отношения к работе студии, ее контенту или команде".

"Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" – это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента. В разное время рядом с нами были разные люди – актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям", – заявили представители Студии.

Дело "Мидас"

10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко (ранее – министра энергетики) и в офисах компании "Энергоатом". По данным НАБУ, совместно с САП было разоблачено высокоуровневую преступную организацию, которая влияла на работу госпредприятия и требовала от контрагентов "откаты" в размере 10–15% от стоимости контрактов.

Расследователи обнародовали серию аудиозаписей, на которых зафиксированы разговоры об отмывании средств, где фигурируют имена Галущенко и, вероятно, Миндича. Все участники пользовались псевдонимами.

11 ноября НАБУ сообщило о подозрениях семи лицам, среди которых руководитель преступной организации (псевдоним "Карлсон" – Тимур Миндич), бывший советник министра энергетики ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" ("Тенор") и четверо работников бэк-офиса, которые занимались легализацией средств.

Ранее OBOZ.UA также сообщал, что из-за причастности (75% – доля в собственности и финансирование) Тимура Миндича к творческому объединению Stadium Family, проект пришлось закрыть. На странице компании в Instagram отметили, что все их шоу, среди которых "Шпион", "Мафия", "Разряд", "Батлы" и "Stadium Night", приостанавливают производство "на неопределенный срок".

