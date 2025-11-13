Дело Миндича ударило по еще одному его проекту: какие известные шоу приостановили работу

Творческое объединение Stadium Family объявило о временном прекращении работы после того, как его совладелец Тимур Миндич стал "звездой" коррупционного расследования в сфере энергетики. Развлекательные проекты этой команды транслировали на YouTube и Новом канале.

Заявление о закрытии Stadium Family разместили на официальной Instagram-странице объединения. Отметим, что идентично с "Кварталом 95", который частично принадлежит скандальному коррупционеру, компания отмежевалась от причастности к политическим делам Миндича. Однако, в отличие от "Фемили", "Квартал 95" свою работу не планирует прекращать – бизнесмен имеет лишь юридическую связь со студией и "не участвует в ее деятельности".

"Мы всегда занимались производством развлекательного контента, не политического, поэтому эти события не имеют никакого отношения ни к одному из резидентов, сценаристов и технической группы канала. Сейчас мы прекращаем работу своего канала на неопределенное время. Благодарны каждому зрителю, который был с нами все это время, каждое шоу несло только юмор и радость каждому подписчику. Спасибо", – сообщили представители объединения.

Миндич владеет 75% ООО "Стедиум фэмили", а еще 25% принадлежат комику Владимиру Мартынцу, который также выступает продюсером многих проектов компании, сообщили в NV.

Stadium Family выпускали такие популярные шоу на YouTube:

"Шпион",

"Мафия",

"Разряд",

"Баттлы",

"Stadium Night" и другие.

Главными комиками их проектов были: Ефим Константиновский, Анастасия Ткаченко, Сергей Середа и Иван Кухарчук.

Дело "Мидаса"

10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко (ранее – министра энергетики) и в офисах компании "Энергоатом". По данным НАБУ, совместно с САП было разоблачено высокоуровневую преступную организацию, которая влияла на работу госпредприятия и требовала от контрагентов "откаты" в размере 10–15% от стоимости контрактов.

Расследователи обнародовали серию аудиозаписей, на которых зафиксированы разговоры об отмывании средств, где фигурируют имена Галущенко и, вероятно, Миндича. Все участники пользовались псевдонимами.

11 ноября НАБУ сообщило о подозрениях семи лицам, среди которых руководитель преступной организации (псевдоним "Карлсон" – Тимур Миндич), бывший советник министра энергетики ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" ("Тенор") и четверо работников бэк-офиса, которые занимались легализацией средств.

