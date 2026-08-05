«Принц поп-музыки» Шон Мендес, которого подозревали в гомосексуальности, завязал роман с бывшей девушкой Неймара. Фото пары

Канадский певец Шон Мендес, вокруг которого несколько лет назад ходили слухи о якобы нетрадиционной сексуальной ориентации, больше не скрывает свою личную жизнь. Артист, которого в свое время называли "принцем поп-музыки", подтвердил роман с бразильской актрисой Бруной Маркезин – бывшей девушкой футболиста Неймара.

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Поводом послужил день рождения его возлюбленной. 4 августа Маркезин исполнился 31 год, а 27-летний Мендес посвятил ей трогательный пост в Instagram, опубликовав совместное фото и серию видео.

"Ты – свет и луч солнца в каждой комнате, куда ты входишь. Не хочу быть слишком сентиментальным, но ты действительно изменила мою жизнь, и я тебе очень-очень благодарен. Я тебя очень-очень-очень люблю! Мы все тебя любим..." – написал певец.

В подборке кадров Мендес показал, как они вместе посетили благотворительный центр Casa Amarela Providencia в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На видео Бруну тепло встречают дети, которые обнимают ее и поют Happy Birthday.

Слухи о романе Шона Мендеса и Бруны Маркезин появились еще в декабре 2025 года. С тех пор пару неоднократно замечали вместе в Бразилии и США, однако официально свои отношения они не комментировали. Новый пост фактически стал первым публичным подтверждением их романа.

До отношений с Мендесом Бруна Маркезин была известна громким романом с бразильским футболистом Неймаром. Они начали встречаться в 2012 году, несколько раз расставались и воссоединялись, а окончательно поставили точку в своих отношениях в 2018 году.

Сам Шон Мендес ранее находился в длительных отношениях с певицей Камилой Кабельо. Их роман длился с 2019 года, в 2021-м пара объявила о расставании, а в 2023 году ненадолго возобновила отношения, после чего окончательно рассталась.

В то же время личная жизнь Мендеса годами обсуждалась в сети из-за слухов о его сексуальной ориентации. Певец неоднократно заявлял, что не является геем, но подчеркивал, что сама постановка такого вопроса неверна.

"Я не гей. Но даже если бы был – в этом не было бы ничего плохого", – говорил артист в подкасте Armchair Expert, объясняя, что подобные слухи сопровождают его еще с подросткового возраста.

Шон Мендес стал мировой звездой благодаря хитам Stitches, Treat You Better, There's Nothing Holdin' Me Back и Señorita. Он четыре раза подряд занимал первое место в чарте Billboard 200, трижды был номинирован на премию "Грэмми", а в 2019 году западные медиа даже называли его "принцем поп-музыки". Тогда за этот неофициальный титул с ним в шутку "поспорил" Джастин Бибер, заявив, что Мендесу еще нужно побить несколько его рекордов, сообщал Fashion magazine.

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