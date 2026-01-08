Принц-красавец и бунтарка: как выросли датские королевские двойняшки и почему их ждет судьба 'запасных'

8 января младшие дети датских королевских супругов Фредерика X и Мэри – двойняшки Винсент и Йозефина – празднуют свой 15-й день рождения. Несмотря на то, что они появились на свет в один день, имеют кардинально разные характеры, что ярко демонстрируют на публике.

Принц Винсент почти всегда становится примером идеального поведения, соблюдая правила королевского протокола, тогда как его сестра завоевала себе статус "бунтарки". OBOZ.UA покажет, как выросли двойняшки и расскажет, почему их ждет судьба "запасных".

Принц Винсент родился 8 января 2011 года в 10:30 утра за 26 минут до того, как на свет появилась принцесса Йозефина. Их крестили 14 апреля в Гольменской церкви в Копенгагене. Тогда же король Фредерик X и королева Мэри впервые объявили полные имена детей: сына назвали Винсент Фредерик Миник Александр, а дочь – Йозефина София Ивало Матильда.

15 августа 2017-го двойняшки начали обучение в школе. Как рассказывали королевские супруги, они получали образование в разных классах. В 2023 году принцесса Йозефина поступила в частное учебное заведение Kildegård.

Когда Фредерик X взошел на престол в январе 2024-го, наградил двойняшек, а также их сестру Изабеллу высшей национальной наградой Дании – Орденом Слона. Кстати, именно после этого торжественного захода принцессу Йозефину и начали называть "бунтаркой". Дело в том, что юная королевская особа не придерживалась правил королевского протокола, восторженно махала рукой толпе людей и в целом не сдерживала эмоций.

Однако, несмотря на наличие титулов или отношение общественности, в будущем принца Винсента и принцессу Йозефину будет ждать судьба "запасных", ведь они не единственные дети короля Фредерика X и королевы Мэри. Супруги имеют старшего сына Кристиана, который и станет наследником трона Дании. Когда у кронпринца появятся собственные дети, двойняшки еще дальше отодвинутся в очереди на престол.

