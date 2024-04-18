Принц Гарри окончательно разорвал связи с королевской семьей: больше не считает себя британцем и хочет получить гражданство США

Принц Гарри отказался от проживания в Великобритании и объявил Америку своим домом в новых документах. Герцог Сассекский рассматривает получение гражданства США, что может означать отказ от королевских титулов. Сообщается, что он дал свой новый официальный статус резидента США задней датой, когда принц и его супруга Меган Маркл были изгнаны из коттеджа Фрогмор.

17 апреля в своем первом публичном выступлении после того, как его невестка Кейт Миддлтон объявила о своем диагнозе, 39-летний Гарри обратился к публике через видеосвязь на ежегодном общем собрании Travalyst – экологической туристической организации, которую принц основал в 2019 году. Об этом сообщает NY Post.

Некоммерческая организация, расположенная в Лондоне, провела необходимые процедуры и представила отчеты компании с "новыми деталями" королевского лица. Когда Гарри основал Travalyst, его первоначальным местожительством была отмечена Великобритания. Это главный показатель того, что принц не намерен жить в родной стране на постоянной основе в будущем.

В 2020 году сын короля Чарльза и его жена, 42-летняя Меган Маркл, переехали в Америку, где они сейчас живут со своими детьми – 4-летним принцем Арчи и 2-летней принцессой Лилибет. Герцог и герцогиня Сассекские были выдворены из своего британского дома Фрогмор Коттедж, который покойная королева подарила им после свадьбы в 2018 году.

Теперь, во время путешествий в Великобританию, им негде жить и они вынуждены оставаться у друзей или в отеле. "Дом для меня сейчас пока в Штатах. И это действительно так ощущается. Нас встретили с распростертыми объятиями, и в Санта-Барбаре образовалось такое замечательное сообщество", – сказал Гарри в интервью "Today" в 2022 году.

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