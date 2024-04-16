Мужчины тоже плачут: 5 случаев, когда принц Гарри не сдержал слез на публике. В том числе – из-за войны в Украине

Часто стереотипно бытует мнение, что мужчины не плачут, но как бы принц Гарри не пытался сдержать эмоции на публике, удается это не всегда. В частности, последствия полномасштабного вторжения России в Украину тоже чуть не довели герцога Сассекского до слез.

Как сообщает Hello! часто его эмоциональные "взрывы" происходили из-за близких сердцу принца событий или разговора о собственных детях: 4-летнего принца Арчи и 2-летней принцессы Лилибет. Не всегда это были слезы печали и горя, таких как на похоронах Елизаветы II – в большинстве своем плакал герцог от счастья и радости.

Свадьба

Принц Гарри едва сдерживал эмоции во время своей свадьбы с Меган Маркл в 2018 году, когда молодые супруги ехали в карете по улицам Виндзора, Великобритания.

Речь на WellChild Awards

В 2019 году герцог произносил речь на WellChild Awards – благотворительной организации, помогающей тяжелобольным деткам. Хотя ярких эмоций принца не наблюдалось на сцене, он рассказал в своих мемуарах Spare: "Мы были исполнены надежд и тревог, как и все будущие родители, и теперь у нас дома был здоровый маленький мальчик. Но этим родителям и детям не так повезло. Благодарность и соболезнования сошлись в моем сердце, и я захлебнулся. Не в силах произнести слова, я крепко сжал кафедру и наклонился вперед".

Игры непокоренных

В начале полномасштабного вторжения России принц выступал с речью на соревнованиях "Игр непокоренных" в Гааге в апреле 2022 года, где не обошел и мощь военных. "Невозможно переоценить вашу храбрость в том, что вы решили прийти и быть здесь сегодня вечером", – эмоционально сказал он.

В частности, в Дюссельдорфе, Германии, в 2023 году во время любимых соревнований принц Гарри встретился с украинскими военными. В сеть попало видео, где герцог Сассекский стал на одно колено перед болельщиком из Украины, потерявшим на войне с российскими оккупантами ноги. Может тогда герцог и не показал публично своей эмоции, но точно умилял интернет-пользователей.

Похороны королевы Елизаветы II

Отношения герцога Сассекского и Елизаветы II были довольно теплыми, поэтому утрата родного человека принца изрядно всколыхнула его. Через несколько дней после похорон королевское лицо сказал: "Бабушка, хоть это последнее расставание приносит нам большую грусть, я навсегда благодарен за все наши первые встречи – от моих самых ранних воспоминаний детства с тобой до встречи с тобой".

Вводная речь "Игорь непокоренных"

Герцог произнес трогательную речь, которая растрогала его самого. Он поделился советом, который дал своему сыну Арчи. "Я напоминаю ему, что независимо от того, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, наибольшее значение имеет твой характер. И ничто не заставит нас с его мамой гордиться так, как его характером, который мы сейчас видим перед собой", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что супруги принца Гарри и Меган Марк излучали счастье и любовь друг к другу во время недавней выставки. Камера на снимке с события зафиксировала искренние улыбки королевских особ.

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