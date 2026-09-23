"Приготовь себе пакет": Маша Кондратенко отреагировала на тренд под песню "Ванька-встанька" в России

Трек "Ванька-встанька" Маши Кондратенко обрёл неожиданную вторую жизнь — его массово подхватила российская молодёжь. В соцсетях появляются десятки видео под эту песню, а украинцы шутят о "мягкой украинизации".

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На это обратил внимание пользователь Threads, который опубликовал подборку соответствующих видео.

"У молодежи РФ новый замечательный тренд. Z-шники в шоке", – написал он.

На неожиданный тренд, откуда его и не ждали, уже отреагировала и сама Маша Кондратенко. Певица прокомментировала ситуацию короткой фразой: "Ну, люди готовятся".

В соцсетях тренд вызвал активное обсуждение. Часть украинских пользователей обратила внимание на то, что российская молодежь использует украиноязычную песню, текст которой имеет явный иронический контекст.

В комментариях пользователи шутят о "мягкой украинизации" российских социальных сетей и интересуются, понимают ли участники тренда значение слов песни.

"Интересно, они хотя бы понимают, что означает фраза „приготовь себе пакет"?" – пишут в социальных сетях.

Другие пользователи отмечают, что для части молодой российской аудитории украинская музыка фактически становится частью привычного информационного пространства независимо от политического контекста.

"Молодёжь привыкает к украинскому языку", – говорится в одном из комментариев.

Песня "Ванька-встанька" вышла в 2022 году и стала одним из самых известных треков Маши Кондратенко. Композиция быстро обрела популярность в Украине благодаря сатирическому тексту и узнаваемому припеву.

Клип на "Ваньку-встаньку" также продолжает набирать просмотры на YouTube, и на данный момент их количество превысило 40 миллионов.