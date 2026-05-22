Презентация альбома, лоты от Кличко и Усика и день рождения на сцене: как прошел сольный концерт Арсена Мирзояна

20 мая в столичном МЦКИ состоялся аншлаговый концерт Арсена Мирзояна. Без лишнего пафоса, но с особым ощущением, когда концерт больше похож на большую встречу единомышленников, которые давно говорят на одном языке. Для самого музыканта это уже многолетняя традиция – праздновать день рождения не за столом, а под светом софитов, рядом со зрителями, друзьями, семьей и собратьями.

Два часа живого звука пролетели на одном дыхании. Сетлист концерта состоял из 23 треков, где новые песни переплелись с проверенным временем материалом. Мирзоян презентовал лонгплей "Уставшая весна". Зал впервые вживую услышал треки "Мельница", "Двое в окне", "Верить", "Не просто слово". Они органично вросли в каркас с хитами: "Королева", "Идиоты", "Джеральдина" и другие.

Между песнями – минимум дистанции с аудиторией и максимум честных разговоров. Однако вечер имел не только праздничный вкус. Были моменты, когда дышать становилось трудно. Перед тем, как спеть "Не позвонил", Арсен заговорил о болезненном. Именно 20 мая исполнилась годовщина, как на фронте без вести пропал его близкий друг. Парень не вернулся с боевой позиции. Никаких подтверждений или опровержений до сих пор нет.

Это щемящее настроение переросло в сплошную волну уважения во время трека "Позивні". Когда на экране начали появляться портреты украинских защитников, МЦКИ поднялся как один организм: люди слушали песню стоя.

Были в программе и истории другого характера. Например, композицию "Чайки" из нового альбома Арсен посвятил двум отчаянным украинцам, которые бросили вызов стихии и пересекли Атлантику на обычной гребной лодке.

Конечно, концерты Мирзояна – это всегда о помощи армии. Артист поддерживает фронт с 2014 года, поэтому благотворительный аукцион стал логическим центром события. На этот раз его провел комедийный дуэт Бампер и Сус. Они превратили сбор средств в смесь юмора и безумного азарта.

Аукцион получил мощный спортивный акцент, к которому присоединились легенды мирового уровня. На кону стояли боксерские перчатки от Александра Усика и Виталия Кличко. Максимально подняли градус азарта футбольные мячи с автографами легендарного Криштиану Роналду и игроков киевского "Динамо". Всего на нужды ВСУ было собрано более 260 тысяч гривен.

Музыкальный блок вернулся с треками "Пилигрим" и "Не просто слова". Во время исполнения "Італійської сім'ї" сцена потеплела – на экранах транслировались архивные кадры с женой Тоней Матвиенко. Саму же "Королеву" зал уже не слушал, а пел в унисон с артистом.

Сюрпризом вечера стал дуэт Арсена и Тони "Не край" с новой пластинки исполнителя.

Финал концерта выдался громким и контрастным. Сначала, фирменный драйвовый "Винни Пух" от Арсена, а на десерт – "Одуванчики" в исполнении Тони Матвиенко.

Вечер, где было все: от слез по тем, кого ждем с позиций, до сумасшедшего драйва и веры в то, что весна, хоть и уставшая, обязательно победит.