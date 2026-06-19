Преступно красиво: Макс Барских представил главный саундтрек к шоу "Сегодня имеет смысл"

За неделю до старта всеукраинского фестиваля Max Barskih "Сегодня имеет смысл" Open Air Fest, который начнётся 27 июня масштабным шоу на ВДНХ в Киеве, музыкант представляет новый сингл – "Колье".

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По словам артиста, и сама песня, и видеоклип на неё являются своеобразным прологом к предстоящему шоу в сопровождении симфонического оркестра.

"Колье" также стало первым творческим сотрудничеством Макса Барских с Иваном Клименко. Работа над композицией длилась почти год.

"Я очень редко исполняю песни, написанные другими авторами. Но с Иваном мне было интересно экспериментировать. Нам понадобилось несколько попыток, чтобы найти именно ту композицию. "Колье" – это стопроцентная точность в моих смыслах, моей аудитории и в том, что я хотел бы донести до людей", – рассказывает Макс Барских.

Визуальным продолжением трека стал клип от Алана Бадоева – стильная криминальная драма, в которой соблазнительная хореография, безудержная пластика Барских и атмосфера большой авантюры формируют отдельный художественный мир.

Именно эта работа впервые раскрывает зрителю эстетику будущего шоу "Сегодня имеет смысл" – от костюмов и сценической пластики до музыкального настроения и визуальной драматургии.