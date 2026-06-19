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Преступно красиво: Макс Барских представил главный саундтрек к шоу "Сегодня имеет смысл"

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
483
Музыкант представляет новый сингл – «Колье»
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За неделю до старта всеукраинского фестиваля Max Barskih "Сегодня имеет смысл" Open Air Fest, который начнётся 27 июня масштабным шоу на ВДНХ в Киеве, музыкант представляет новый сингл – "Колье".

Макс Барских представил главный саундтрек шоу «Сегодня имеет смысл»

По словам артиста, и сама песня, и видеоклип на неё являются своеобразным прологом к предстоящему шоу в сопровождении симфонического оркестра.

Макс Барских представил главный саундтрек шоу «Сегодня имеет смысл»
Макс Барских представил главный саундтрек шоу «Сегодня имеет смысл»
Макс Барских представил главный саундтрек шоу «Сегодня имеет смысл»

"Колье" также стало первым творческим сотрудничеством Макса Барских с Иваном Клименко. Работа над композицией длилась почти год.

"Я очень редко исполняю песни, написанные другими авторами. Но с Иваном мне было интересно экспериментировать. Нам понадобилось несколько попыток, чтобы найти именно ту композицию. "Колье" – это стопроцентная точность в моих смыслах, моей аудитории и в том, что я хотел бы донести до людей", – рассказывает Макс Барских.

Макс Барских представил главный саундтрек шоу «Сегодня имеет смысл»
Макс Барских представил главный саундтрек шоу «Сегодня имеет смысл»
Макс Барских представил главный саундтрек шоу «Сегодня имеет смысл»
Макс Барских представил главный саундтрек шоу «Сегодня имеет смысл»

Визуальным продолжением трека стал клип от Алана Бадоева – стильная криминальная драма, в которой соблазнительная хореография, безудержная пластика Барских и атмосфера большой авантюры формируют отдельный художественный мир.

Именно эта работа впервые раскрывает зрителю эстетику будущего шоу "Сегодня имеет смысл" – от костюмов и сценической пластики до музыкального настроения и визуальной драматургии.

Макс Барских представил главный саундтрек шоу «Сегодня имеет смысл»
Макс Барских представил главный саундтрек шоу «Сегодня имеет смысл»
УкраинаКиевшоумузыкапесниукраинцыМакс Барских
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