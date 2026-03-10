Премьера 'Я иду к тебе' от 'Другої Ріки' с Фаготом, Скуратовским, Маруничем и ODYN: каким было юбилейное шоу в Киеве

8 марта в столичном Дворце Спорта состоялось юбилейное шоу группы "Друга Ріка" под названием "Я есть! 30 лет". Шоу стало самой масштабной постановкой в истории коллектива: зрители увидели новую сценографию, большой LED-экран, массивы света и нестандартные сценические спецэффекты. Впрочем, главным стало не только зрелище – но и эмоции, которые с первых минут объединили артистов и людей в зале.

Шоу с миссией: "Друга Ріка" собирает 15 миллионов гривен для ГУР

Накануне шоу группа вместе с генеральными партнерами – сетью мультимаркетов "Аврора" и сервисом поиска работы №1 Work.ua – запустили благотворительную кампанию "ГУРТом", которая имеет целью собрать 15 миллионов гривен на нужды ГУР МО Украины. Поэтому еще до начала концертной программы среди присутствующих провели благотворительный аукцион. Всего сейчас в рамках кампании собрано 3 076 581 гривен. Сбор продолжится во время тура по городам Украины, который стартует уже 28 марта, а также к сбору можно присоединиться по ссылке.

"У нас получилось благодаря всем вам: зрителям, слушателям, партнерам, креативной и технической команде, медиа-поддержке и всем-всем-всем. Спасибо каждому, кто разделил этот вечер с нами. Спасибо каждому, кто присоединился к нашему сбору. Спасибо каждому, кто был рядом на протяжении 30 лет. Люблю вас всех. Мы не останавливаемся: дальше едем туром по Украине и миру – и продолжаем собирать 15 млн на ГУР МО. Вместе – мы сила, и вместе мы обязательно победим", – поделился в своей заметке эмоциями после шоу лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Шоу как история: драматургия, визуалы и катарсис

Режиссером шоу выступил Герман Ненов – креативный директор от Украины на Евровидении-2023 в Ливерпуле, которое получило награду BAFTA, креативный продюсер Нацотборов на Евровидение 2025 и 2026 годов, клипмейкер и режиссер-постановщик.

"Основой сценического дизайна стала геометрическая многоуровневая конструкция, которая словно свисает над артистами в воздухе. Она создает эффект Пизанской башни – будто вот-вот упадет, но, несмотря на законы притяжения, держится, как и каждый украинец. Световые решения также стали важной частью сценографии: подвижные световые платформы и массивы света полностью меняют конфигурацию сцены и держат зрителя в постоянном напряжении", – поделился концептуальной идеей шоу режиссер-постановщик Герман Ненов.

Сцену постоянно меняли движущиеся световые платформы и массивы света, которые трансформировали пространство и создавали ощущение напряжения на протяжении всего концерта. В визуальную концепцию также интегрировали ДНК группы – логотип "Другої Ріки", который красной линией проходил сквозь сценографию и визуальные эффекты шоу.

Концертная программа была построена как целостная история и разделена на пять тематических блоков, раскрывающих различные аспекты главной идеи шоу "Я есть, и я держусь".

Первый блок "Я есть" стал путешествием внутрь человека, который пытается жить и держаться несмотря ни на что. Второй блок "Мир может не удержаться" передавал эмоции человека, оказавшегося в эпицентре глобальных потрясений. Третий блок "Любовь, которая держит" рассказывал историю чувства, которое сначала спасает человека от падения, но постепенно может превратиться в токсичную зависимость. Четвертый блок "Одиночество" был посвящен поиску нового фундамента после того, как привычный мир снова рассыпается.

Финальный блок "Очищение" стал катарсисом и символом нового этапа жизни. Его метафорой стала вода реки, которая очищает и исцеляет. Катарсис, по словам зрителей, почувствовали все, кто был в зале. Плакали и музыканты на сцене, и сторонники "Другої Ріки" – вспоминая эти тридцать лет вместе с группой.

Атмосферу вечера лучше всего передают отзывы зрителей: они отмечали, что Валерий Харчишин танцует сегодня так же, как и 10, 20 или 30 лет назад. В этом сочетании зрелости и юношеской энергии чувствовалась особая искренность.

Многие признавались, что настолько погрузились в драматургию концерта, что в отдельные моменты не замечали ничего вокруг – еще один признак полной вовлеченности зала.

Песни, премьеры и сюрпризы

В течение вечера группа исполнила как новые композиции, так и песни, которые уже давно стали частью ее истории. В частности, со сцены прозвучали "7'Я в онлайне", "МИ", "Оставляю дом", "Секрет", "Ты услышал", "Кто если не ты", "Деннич", "Три минуты", "Впусти меня", "Ты есть я", "Математика", "Фурия", "Пью из твоих ладоней", "Пока я не ушел" и другие.

Сюрпризом для публики стала презентация песни "Я иду к тебе", которую "Друга Ріка" исполнила вместе с соучредителем группы и бывшим бас-гитаристом Виктором Скуратовским, лидером группы ТНМК Олегом "Фаготом" Михайлютой, лидером группы "KARTA SVITU" Иваном Маруничем и молодым артистом ODYN.

Эмоциональным моментом события стала щемящая речь Валерия Харчишина о трубе, которую накануне шоу продали на благотворительном препате за 120 тысяч гривен на нужды ГУР. Музыкант в последний раз сыграл на ней на сцене Дворца Спорта.

"Это была моя лучшая труба. Наверное, она на меня немного "обижается", потому что перед этим концертом мы продали ее за 120 тысяч гривен, эти средства пойдут на Силы обороны. Это ее последний концерт", – рассказал Валерий Харчишин.

Среди звездных гостей вечера были замечены Святослав Вакарчук, Маша Ефросинина, Анатолий Анатолич и Юла, Андрей Черепущак (Галицкая Дива), Оля Полякова, Вера Брежнева, Сергей Лиховида, Максим Бахматов, Алина Доротюк, Аннета Барсовна, Tember Blanche, "Бампер и Сус", Юля Карпова, Влад Дарвин, Денис Жупник, Николай Матросов и другие.

В финале зрители долго не отпускали группу, скандируя "на бис". Казалось, что этот круг единения – между сценой и залом – никому не хотелось разрывать.

Юбилейное шоу "Я есть! 30 лет" стало не только большим концертом, а вечером, который напомнил: даже в сложные времена музыка способна объединять, держать и давать силы двигаться дальше.