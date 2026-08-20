Премьера клипа «Кусь» от VOLIANSKA: артистка и блогер Дмитрий Морозюк превратились в вампиров в новом клипе

"Думала, влюблюсь и выйду замуж, но твоя любовь меня кусает", — поёт VOLIANSKA в новой песне "Кусь", превращая историю любовного разочарования в ироничную метафору укуса. Это уже вторая совместная работа юной артистки с музыкальным лейблом Foxlab. Вместе с треком певица представила одноимённый клип с участием блогера, поэта и ветерана Дмитрия Морозюка, в котором романтическая история неожиданно приобретает вампирский сюжет.

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"Кусь" – это история о любви, которая начиналась с нежности и веры в общее будущее. Героиня мечтала влюбиться, выйти замуж и сохранить эти чувства, но вместо взаимного счастья отношения оставили после себя разочарование и боль. С помощью лёгкой иронии и игривого названия певица рассказывает о знакомой многим ситуации – когда то, что сначала казалось любовью, в итоге приносит боль.Новый сингл стал второй работой артистки в сотрудничестве с музыкальным лейблом FoxLab и продюсером Вадимом Лисицей. Первой была песня "Kitty", положившая начало сотрудничеству исполнительницы с лейблом. "Кусь" продолжает это творческое направление, но раскрывает другую грань артистки – более ироничную, сюжетную и игривую.

Не менее необычным получился и видеоклип. Его действие разворачивается в стилизованном музейном пространстве, где VOLIANSKA сначала предстает в образе музейной инсталляции, а главный герой – загадочным посетителем. После его укуса героиня сама оказывается вампиршей, а роли героев неожиданно меняются. В финале уже мужчина становится музейным экспонатом, а героиня покидает пространство вместе с танцовщицами.Режиссером видеоработы выступил украинский клипмейкер Марк Тельпис, известный своим сотрудничеством с Michelle Andrade, Виталием Козловским и другими известными украинскими артистами. В новом видео режиссёр соединил музейную эстетику, вампирскую образность и хореографию, создав визуальное продолжение истории, заложенной в песне.

Одну из главных ролей в клипе исполнил Дмитрий Морозюк – украинский блогер, поэт и ветеран. В клипе он предстает в образе загадочного мужчины и партнера главной героини, чье появление придает истории контраст и усиливает её необычную вампирскую атмосферу.

VOLIANSKA – украинская поп-исполнительница, которая развивает собственный музыкальный стиль, сочетая современное поп-звучание, яркую визуальную подачу и хореографию.

"Кусь" стал 12-м релизом в творческом наследии артистки. Она начала выпускать собственную музыку в 2024 году, представив синглы "Метелики" и "Обицяла". В 2025 году певица представила треки "Не грай", "WOK", "Конвалии" и другие работы, а в начале 2026 года – EP "Glam Killer".

Новый этап в творчестве VOLIANSKA начался в июне 2026 года с релиза "Kitty" – первой совместной работы артистки и музыкального лейбла FoxLab под продюсированием Вадима Лисицы.