'Прекрати – или умрешь'. Как менялась Рене Зеллвегер ради Бриджит Джонс и как выглядит 55-летняя актриса сейчас

Известная голливудская актриса Рене Зеллвегер испортила свое здоровье ради культового фильма "Дневник Бриджит Джонс", недавно объявивший о съемках новой 4 части. Ради главной роли ей пришлось набрать лишние 13,5 кг, ведь в киноленте на глазах зрителя она предстает как "30 с хвостиком"-летняя женщина с пышными формами, которая никак не может найти себе парня в то время, как все вокруг уже давно женаты.

Внешность 55-летней актрисы, которая 25 апреля отпраздновала свой день рождения, сильно изменилась спустя 24 года после начала первых съемок легендарного фильма. Впрочем, быстрые и масштабные перевоплощения происходили незадолго до начала работы над второй частью киноленты. Express пишет, что она специально не посещала спортзал и была вынуждена есть около 4 тыс. ккал в день.

Сразу после объявления об окончании проекта звезда задумалась о возвращении в свои прошлые формы. Ей это удалось, однако, последствия были нехорошими для здоровья из-за резкого колебания веса. Тогда она получила ужасное предупреждение от медицинских работников.

"У меня была паническая атака, когда все специалисты говорили о том, как это плохо для вас в долгосрочной перспективе – набирать такой вес за короткий промежуток времени. Они все сказали: "Вы должны прекратить это сейчас – или умрете", – рассказывала звезда.

И все же здоровье удалось наладить, но от любимых пеших прогулок и спортзала Зеллвегер никогда не отказывается.

"Куда бы я не переехала, где бы я ни работала, или на каком бы этапе жизни я ни находилась, тренажерный зал является моим общим знаменателем. Я перееду в Лос-Анджелес? Я нахожу свой спортзал. Я доберусь до Санта-Фе? Я нахожу свой спортзал. В Нью-Йорке? Найду свой тренажерный зал", – резюмировала она ранее Daily Mail.

Более того, в соцсетях актрису не найти. Она принципиально не регистрируется на известных платформах, а предпочитает активный отдых, который принесет пользу. "Один из них – написать или позвонить маме. Другой – изучать язык онлайн. Если бы у меня было желание проверять свой телефон каждый день, ну, это было бы страшно. Я бы лучше пошла в поход со своими собаками, Честером и Элли", – рассказывала актриса в интервью The Sunday Times.

Своим возрастом Рене Зеллвегер гордится и утверждает, что пытается не маскировать его, хоть в последнее время ее внешность сильно изменилась, вероятно, в результате косметических вмешательств. Ее форма лица превратилась из ярко выраженного квадрата в овал, и другие части лица приобрели другие формы.

Единственное, что точно не испытывает изменений годами, – ее стройная фигура.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что звезда "Гладиатора" Рассел Кроу в свои 60 лет стал выглядеть на 20 лет моложе благодаря одной уловке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!