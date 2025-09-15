Праздник музыки и эмоций: в Киеве состоялся первый концерт уникального проекта 'Мой Music Hall'

В Национальном дворце искусств "Украина" состоялся первый концерт уникального проекта "Мой Music Hall", созданного продюсером Еленой Мозговой. Это был вечер, который подарил зрителям настоящий праздник музыки и эмоций, собрав на одной сцене самых ярких звезд украинской сцены.

"За долгие годы в шоу-бизнесе я видела немало программ и концертов, многое и сама создала, но всегда хотелось что-то такое, где было бы все, как нравится мне самой", – рассказала Елена Мозговая.

В концерте прозвучали легендарные хиты в исполнении известных артистов, а масштабность события поразила даже опытных поклонников музыки. Ведь на сцене в итоге состоялось 49 ярких номеров, в которых приняли участие 33 артиста, 3 хора, 4 балета и целый Цыганский театр.

"Мой Music Hall" стал не только ярким художественным событием, но и примером нового уровня проведения масштабных музыкальных мероприятий в условиях полномасштабной войны.

Организаторы уже готовят следующий концерт, который обещает быть еще более мощным и не менее эмоциональным. Телеверсию концерта ожидайте уже в ближайшее время!