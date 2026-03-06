Фагот и Ольга Навроцкая больше не вместе: почему у пары не было детей и как дизайнер описывала любимого в интервью перед разрывом

Украинский дизайнер Ольга Навроцкая сообщила о разрыве многолетних отношений с вокалистом группы "ТНМК" Олегом Михайлютой, более известный под творческим псевдонимом Фагот. Сейчас она не стала вдаваться в подробности изменений в личной жизни, однако пообещала рассказать об этом позже.

Новость о расставании пары объявила журналистка Маричка Падалко на своей странице в Instagram. Несколько месяцев назад Навроцкая стала главной героиней интервью телеведущей, а накануне выхода ролика лично сообщила ей о завершении романа с музыкантом.

"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о разрыве отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой (Фаготом). Часть нашего общения с Ольгой пришлось удалить, поскольку она больше не соответствовала действительности. Но, поскольку нас, женщин, не определяет присутствие или отсутствие мужчины рядом, большая часть разговора осталась", – написала журналистка.

В обнародованной версии интервью остался фрагмент, в котором Ольга Навроцкая объяснила, почему у них с Олегом Михайлютой не было общих детей. По словам дизайнера, она просто поняла, что не хочет становиться мамой, а Фагот ее в этом полностью поддерживал.

"Помню был такой момент, когда я осознала, что реально не хочу (иметь детей. – Ред.). У Олега есть свой ребенок. Он никогда на меня не давил. Вообще это выбор человека. Я считаю, что была бы классной мамой, но сошла бы с ума от нервотрепки. Я думаю: "Боже, какие смелые женщины приводят в жизнь детей, за которых у них постоянный страх и волнение". Когда у ребенка какие-то проблемы, ты чувствуешь это сильнее, чем свои собственные. Я не такая смелая", – поделилась дизайнер.

О своей позиции childfree Ольга Навроцкая откровенно рассказывала еще в 2021 году. Она не скрывала, что имеет определенные проблемы со здоровьем, однако, если бы искренне хотела стать мамой, ей бы это вряд ли помешало.

"Там еще есть вопросы: сначала childfree, а потом мне уже 47 лет. У меня есть определенные вопросы с гормонами и щитовидкой, с которыми я уже не взлечу. Но я думаю, что если бы я хотела взлететь, то я бы давно это уже сделала", – сказала дизайнер.

