После новости о разводе телеведущей Стаси Ровинской ее отец сделал заявление о зяте

Режиссер Семен Горов прокомментировал новость о разводе своей старшей дочери – телеведущей Стаси Ровинской. Он признался, что не хочет публично обсуждать подробности личной жизни дочери, однако не скрывает: ситуация дается непросто, а своего зятя считает хорошим отцом.

Об этом Семен Горов рассказал в интервью OBOZ.UA. Режиссер также поделился, как сейчас живет его дочери с тремя детьми в США.

Недавно телеведущая Стася Ровинская сообщила в соцсетях, что больше не состоит в отношениях с мужем Ярославом. Супруги вместе с детьми выехали в США в начале полномасштабного вторжения.

Отвечая на вопрос о разводе дочери, Горов был немногословен: "Извините, можно не буду говорить на эту тему? Я не знаю, что сказать... Хочу лишь сказать, что это грустно и больно. Но я всегда поддерживал Стасю и буду поддерживать в любых решениях. И так же могу сказать, что Ярослав – замечательный отец".

Горов также отказался комментировать, замечал ли ранее проблемы в отношениях пары: "Мне бы не хотелось это комментировать или анализировать публично в деталях. Это их история, и они сами вправе решать, как и когда о ней говорить".

В то же время режиссер рассказал, как сейчас живет его дочь в Нью-Йорке. По словам Горова, Стася воспитывает детей, работает и продолжает заниматься творческими проектами. "Судя по фотографиям и нашим разговорам, дети растут счастливыми, ходят в школу, у них все хорошо. И это, пожалуй, самое главное. Стася работает. Насколько я знаю, она задействована в местном театре, занимается творческими проектами", – поделился режиссер.

Он также отметил, что жизнь эмигранта редко бывает легкой, особенно когда приходится начинать все с нуля в другой стране: "Да, когда ты молод, у тебя больше энергии, гибкости, возможно, легче адаптироваться. Но мигрантская жизнь никогда не бывает сладкой, какой бы красивой не выглядела со стороны. Особенно когда ты уже сформированный человек со своим прошлым, языком, друзьями, привычками, своим миром".

"Иногда мне кажется, что для того, чтобы укорениться в другой стране и построить там новую жизнь, надо частично отпустить все, что было раньше. Даже не то чтобы предать, нет. Но дистанцироваться эмоционально. Потому что если ты сильно привязан к своему дому, гораздо труднее влиться в другую культуру и начать чувствовать себя там своим. По крайней мере мне так кажется. Я, пожалуй, не смог бы так. У меня был период, еще где-то лет в 17, когда думал об Америке. Хотел поехать учиться, но не получилось, а потом жизнь пошла дальше – и в какой-то момент понял: нет, мне хорошо здесь".

