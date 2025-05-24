После концерта группы Ziferblat в Киеве произошел неприятный инцидент: над площадкой пролетел российский дрон

В пятницу, 23 мая, группа Ziferblat, которая в этом году представила нашу страну на Евровидении, провела первый концерт в Киеве после возвращения с песенного конкурса. Артисты исполнили для слушателей свои композиции, а по завершению выступления решили пообщаться с поклонниками, однако этого сделать не получилось. Страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на столицу, во время которой над площадкой, где проходило музыкальное шоу коллектива, пролетел российский дрон.

Видео дня

О неприятном инциденте сообщил солист группы Даниил Лещинский на странице в Instagram. Он обнародовал жуткое видео, где можно услышать гудение, а затем громкий взрыв.

"Только что закончили концерт в Украине, и над площадкой пролетел российский беспилотник. Мы были вынуждены лечь, но это не спасло бы нас в случае попадания. Мы сделали это инстинктивно", – написал исполнитель.

В частности Ziferblat показали фотографию, на которой видно, что на момент атаки вблизи концертной площадки находилось много ценителей их творчества. К счастью, тогда никто не пострадал, однако Даниил Лещинский вышел на связь в stories, чтобы обратиться к поклонникам с призывом не игнорировать воздушные тревоги и сразу идти в безопасные места, как он их просил.

"Хотел бы сказать важную, как по мне, вещь. Когда началась встреча со слушателями, произошла воздушная тревога в Киеве и Shahed летал рядом. Я об этом знал и сильно попросил вас покинуть территорию, потому что это очень опасно. Было бы ужасно, чтобы нашим последним воспоминанием была эта встреча, если бы, не дай Бог, что-то произошло. Я вас призываю не пренебрегать воздушной тревогой, не просто же так я пытался докричаться из последних сил о том, что это опасно", – отметил артист.

Напомним, что в ночь на 24 мая РФ устроила одну из самых массовых комбинированных атак на Киев и область. Страна-агрессор применила около двух десятков дронов-камикадзе типа "Шахед", а также баллистические ракеты. В результате обстрелов есть пострадавшие, а также зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы и области.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дорофеева впервые рассказала об инциденте с российским дроном во время тура.

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