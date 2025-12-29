Поседел и обновил гардероб: как Верховная Рада изменила Юзика из "Квартала 95". Фотосравнение
Более 15 лет Юрий Корявченков, известный аудитории как Юзик, был участником творческого объединения "Квартал 95", однако со временем решил уйти из индустрии юмора. Он подался в политику и стал председателем Криворожской городской организации от партии "Слуга народа".
С тех пор депутат кардинально изменился: он заметно поправился, а также обновил стиль одежды. В его соцсетях не появляется упоминаний о "кварталовском" прошлом, зато посты посвящены различным политическим темам. OBOZ.UA решил показать, как Верховная Рада изменила Юзика.
Юрий Корявченков начал свой путь в индустрии юмора в 1995 году как участник команды Клуба веселых и находчивых "Криворожская шпана". Впоследствии комики объединились с коллективом юмористов "Сибирские богатыри" и выступали в Высшей лиге. Параллельно с творческой деятельностью Юзик работал инженером, электрослесарем и заместителем председателя профкома. В тот период он имел довольно густые волосы средней длины, однако на момент начала гастролей "Квартала 95" уже изменил стиль и коротко подстригся.
Корявченков был участником творческого объединения до 2019 года, а потом решил променять сцену на депутатский мандат. В тот момент изменилась не только его сфера деятельности, но и гардероб. Вместо сценических костюмов Юрий Корявченков появляется на публике в вещах с национальной символикой, а также нередко предпочитает стиль милитари.
Стоит отметить, что с тех пор как Юзик стал нардепом, внимание к его личности только обострилось. Так, например, в октябре 2019-го парламентские фотографы сделали несколько кадров, где видно, как Корявченков раздавал билеты на концерт "Квартала 95". Тогда даже появились предположения, что нардеп продавал их своим коллегам, однако он отвергал подобные упреки.
А вот в 2024-м имя Юрия Корявченкова засветилось в скандале с недвижимостью. После начала большой войны жена депутата и трое детей выехали за границу. Согласно декларации политика за июнь 2022 года, его семья живет в квартире в Испании, однако, где именно расположена недвижимость в документе не отмечено, а владельцем указан неизвестный иностранец. Любые комментарии относительно жилья нардеп давать отказался.
Ранее OBOZ.UA рассказал, как изменился Александр Пикалов, который оскандалился орденом от Зеленского.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!