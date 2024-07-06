Портрет короля Чарльза и королевы Камиллы с принцами Уильямом и Эдвардом озадачил подданных. Фото

Члены семьи монархов Великобритании поделились историческим портретом, сделанным во время ежегодной Королевской недели в Шотландии. На фото изображены король Чарльз III и королева Камилла с принцами Уильямом и Эдвардом.

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Представители Букингемского дворца были одеты в традиционный наряд Ордена Чертополоха, пишет Hello. Официальный портрет, опубликованный монархами в своем Instagram, вызвал дискуссию среди подданных и поклонников.

На снимке члены королевской семьи изображены в бархатных мантиях темно-зеленого цвета, объемных шляпах с белыми перьями и блестящих знаках Ордена Чертополоха.

Несмотря на хороший вид фото, оно вызывало вопросы у людей, следящих за жизнью монархов. Они заметили, что на официальном портрете отсутствовала герцогиня Эдинбургская Софи, также посетившая торжественное мероприятие.

В Букингемском дворце объяснили, что представительница королевской семьи Великобритании не была изображена на портрете, ведь она не могла одеть официальную форму ордена, поскольку пока не имеет звания Леди Чертополоха. Она может быть удостоена такой чести, когда король совершит этот личный подарок.

Ранее OBOZ.UA писал, что опубликован первый официальный портрет короля и королевы Дании.

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