Пользователей TikTok поразило невероятное сходство собаки из США с актером Виллом Ферреллом. Фото и видео

3-летний пушистик всколыхнул сеть из-за своего удивительного сходства с известным американским актером. Собачку породы пучон (смесь пуделя и бишона фризе) по имени Пичиз (с англ. – персик) шутливо зовут Виллом Ферреллом за ее серьезное лицо, человеческие на вид глаза, густые прямые брови и кудрявый светлый мех.

Владельцы любимчика, 28-летняя Дейзи Гурд и 29-летний Бен Страдвик, публиковали видео с Пичиз с тех пор, как они ее приобрели, и никогда не замечали удивительного сходства со звездой, пока пользователи TikTok не засыпали их комментариями. "Эта собака больше похожа на Вилла Феррелла, чем сам Вилл Феррелл", – пошутил один из комментаторов.

"Комментарии о Вилле Феррелле начали поступать сразу, как только мы опубликовали видео, – рассказала Дейзи. – Мы поняли, что это было мнение не только одного человека, но тысячи пользователей мгновенно увидели сходство".

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