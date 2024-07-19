Дон Жуан и его любовница? Кристина Соловий раскрыла новые подробности отношений с Жаданом

Украинская певица Кристина Соловий раскрыла новые детали отношений с поэтом Сергеем Жаданом. Артистка отметила, что никогда не хотела быть "любовницей".

Видео дня

В разговоре с Эммой Антонюк исполнительница рассказала о новой песне "Камертон", в которой она освещает образ "девушки Дон Жуана, встретившей подобного себе мужчину". Журналистка в свою очередь поделилась слухами о писателе, давно ходившими среди харьковской интеллигенции. В частности, по словам интервьюерки, выражение "любовница Жадана" стало своеобразным клеймом.

И хотя Соловий призналась – в новом треке речь не идет о бывшем, однако фанаты, в том числе Антонюк, придерживаются другого мнения. "Я хочу быть понятной всем, но мне не интересно, чтобы кто-то разбирал мое белье и угадывал на 100% какие-то события, которые происходили в моей жизни, – пояснила певица. – И поэтому история о Дон Жуане отошла на другой план, но осталась история о сильной женщине, выбирающей себя".

Тем временем журналистка поделилась собственной ассоциацией. По словам Эммы, десять лет назад она узнала, что в Харькове существует "локальный мем" об украинском поэте, который нарекли "любовницей Жадана". "Я была очень юная, посещала супер много вечеринок, богемных, ЛГБТ-вечеринок, и на каждой вечеринке кто-то показывал пальцем на какую-то девушку и говорил "Смотри, это вот эта поэтесса, это "Любовница Жадана", или смотри, эта модель, вот эта "любовница Жадана", – рассказала Антонюк, добавив, что эти "желтые слухи" могут быть отражением в особенности "донжуанского" образа жизни поэта.

Соловий отметила, что не очень хотела бы поднимать тему об экс-любимом, который сейчас служит в ВСУ. Однако она отметила: "Мне никогда не хотелось быть любовницей Жадана. Инициатива этих отношений всегда была от него". Что касается хейта, исполнительница предпочитает не обращать внимания на негатив. И все же признает, в глазах завистниц была "последней проституткой и человеком, разбившим семью".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Жадана заподозрили в романе с 34-летней нардепкой: писатель отреагировал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!