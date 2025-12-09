Поет в старенькой хате в зоне боевых действий: в сети нашли 'королеву' украинского шоубиза, которая не хвастается концертами для ВСУ

В сети рэп-исполнительницу Alyona Alyona назвали "королевой" украинского шоу-бизнеса после видео, где она поет для украинских военных в стареньком доме в зоне боевых действий. Кадры, снятые без сцены, света и громкой аппаратуры, вызвали активное обсуждение в соцсетях и стали поводом для волны сообщений с поддержкой артистки.

Пользователи Threads обратили внимание, что исполнительница не афиширует свои выступления для ВСУ и редко публикует такие моменты в собственных соцсетях. Именно это контрастировало с распространенной привычкой публичного отчета о концертах в поддержку армии.

Автор сообщения написала, что увидела видео в TikTok, где Аlyona Аlyona исполняет песню "Не втратимо звʼязок" для военных в прифронтовых условиях. Она подчеркнула, что артистка "не потеряла связи с реальностью", и выразила ей публичное уважение.

"Увидела в TikTok, как Alyona Alyona поет для военных в стареньком доме где-то в зоне боевых действий. Вы бы видели комментарии, что там пишут! Но хочу выразить большое уважение артистке, она пела "Не втратимо зв'язок", и действительно она его не утратила с реальностью, спасибо. Вы невероятная", – написала автор тредса.

Видео ниже из прошлых выступлений рэп-исполнительницы

На обращение пользовательницы лично ответила и сама Аlyona Аlyona. Она объяснила, что регулярно выступает для военных, однако обычно съемка и публикация таких концертов ограничены, ведь на позициях часто просят выключать телефоны или не выкладывать видео.

По словам артистки, на этот раз записи обнародовал один из военных, и реакция на них оказалась очень разной – от открытия ее голоса вживую до критики и хейта. В то же время она подчеркнула, что продолжает делать свое дело так же, как и раньше.

"На самом деле я постоянно выступаю для военных, и обычно телефоны должны быть в режиме "самолетик", и не очень позволяют снимать или выкладывать и тому подобное. Но здесь военный весь свой аккаунт забил видео с нашего выступления. Комментарии разные – кто-то открыл для себя мой голос вживую, кто-то – что я катаюсь в хаты, кто-то засрал меня, кто-то респектнул, а кто-то позавидовал. А я себе делаю свое дело, как и делала", – прокомментировала рэпер.

Публично поддержал певицу и основатель "Культурного десанта" Коля Серга. Он назвал Аlyona Аlyona одной из лучших артисток, с которыми приходилось работать, отметив ее человечность, профессионализм и трудолюбие. По его словам, количество эмоций и моментов, которые она подарила военным и жителям прифронтовых городов, сложно сосчитать.

"Alyona Alyona – королева! Одна из лучших артистов, с кем имели честь работать. Человечная, профессиональная и невероятно трудолюбивая. Столько, сколько крутых эмоций и моментов она принесла в прифронтовые города, сложно пересчитать. Спасибо!" – написал военнослужащий.

Напомним, несколько лет назад Аlyona Аlyona подвергалась критике из-за якобы отсутствия публичных сборов для армии. Позже она объясняла, что ее слова были вырваны из контекста.

Продюсер Игорь Кондратюк тогда отмечал, что певица открыто поделилась наблюдением: ее аудитория значительно активнее реагирует на новые песни, чем на донатные сборы, из-за чего охват падает, соответственно, меньше людей видит сборы.

В то же время известно, что Аlyona Аlyona часто закрывает значительную часть собственных сборов для военных за собственные средства, не акцентируя на этом публично.

