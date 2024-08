Подвинула Тейлор Свифт и The Weeknd: названа самая известная певица в мире по состоянию на сегодня

Американская певица и автор песен, 22-летняя Билли Айлиш стала артистом с самым большим количеством прослушиваний в мире на стриминге Spotify. В месяц ее треки слушают более 100 млн слушателей, что больше, чем у гораздо более опытных коллег исполнительницы – The Weeknd и Тейлор Свифт.

Еще в прошлом месяце ситуация была другой, но уже сейчас сервис опубликовал в Х (ранее Twitter) новые результаты. Юная певица уже отреагировала на потрясающую новость.

"Номер 1 в мире на Spotify. Я действительно не могу поверить в это. Я так люблю вас всех. Это самая безумная вещь на свете", – написала артистка.

Звезда вместе с Тейлор Свифт и The Weeknd стала одной из трех артистов, преодолевших отметку в 100 миллионов ежемесячных слушателей. В свои 22 года она является самым молодым артистом, достигшим такого невероятного результата.

8 из 82 треков Билли Айлиш на платформе собрали более миллиарда прослушиваний. Успех пришел к ней за 6 лет непрерывной работы.

На престижной церемонии Grammy Awards 2024 трек певицы What Was I Made For, который написали для кинохита "Барби", признали лучшей песней года.

