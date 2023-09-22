Почему 22 сентября стало для Софии Ротару одним из самых счастливых дней в жизни, но певица вспоминает его с большой болью

Сегодня, 22 сентября, украинская певица София Ротару отмечает один из самых счастливых дней своей жизни, который после 2002 года стал для нее еще и датой, которая навевает болезненные воспоминания. Именно в этот день далекого 1968 года артистка вышла замуж за музыканта Анатолия Евдокименко.

Брак звезды был насколько крепким и искренним, что вот уже более 20 лет после его трагической смерти звезда не изменяет своей самой большой любви. OBOZREVATEL вспомнит, почему 22 сентября для семьи исполнительницы – знаковая дата (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Юный музыкант впервые увидел Ротару, когда служил в армии. Тогда уже достаточно известная певица позировала для обложки журнала "Украина". Фотографию будущей жены солдат бережно повесил у себя над кроватью, а на шутки сослуживцев отвечал, что после службы отыщет и признается в любви вокалистке.

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Именно так Анатолий Евдокименко и поступил, хотя Ротару долго игнорировала его ухаживание. В конце концов, 22 сентября 1968 года пара поженилась в родном селе певицы Маршинцы. Союз двух влюбленных людей вылился в крепкую семью и незаурядные музыкальные успехи.

Супруги совмещали гастроли с воспитанием сына, и это у них получалось довольно удачно. Однако ближе к 2000-м годам организм музыканта начал сдавать. Инсульты один за другим подрывали здоровье Анатолия Евдокименко, а в 2002 году мужчина скончался, только увидев внуков.

С того времени годовщину свадьбы артистка праздновала без любимого мужа, со смертью которого очень долго не могла примириться. Единственный сын Ротару по имени Руслан писал: "22 сентября – особый день в нашей семье! Свадьба родителей и наша помолвка".

Однако сама певица этой дате уже не может радоваться, как раньше. Она до сих пор очень скучает по своей самой большой любви, не захотела во второй раз жениться, а каждое 22 сентября принимает как поздравления от фанатов, так и соболезнования.

"Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает. Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни", – писала певица в 2018 году.

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