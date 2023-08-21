Победитель Евровидения-2019 сыграл свадьбу с бойфрендом в швейцарском замке: как выглядит пара. Фото

Известный нидерландский певец Дункан Лоренс, который победил на Евровидении в 2019 году, и его американский коллега Джордан Гарфилд поженились. Пара была помолвлена с октября 2020 года.

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29-летний исполнитель поделился снимками с трогательной церемонии и показал роскошную локацию, на которой состоялось торжество. Фото Лоренс разместил на личной странице в Instagram.

Свадьбу мужчины-артисты сыграли в сказочно красивом замке XVII века Häringe slott недалеко от Стокгольма, Швеция. Живописное место украсили большим количеством белоснежных цветов: лилиями, гипсофилами и прочими.

"Мистер и мистер де Мур", – подписали молодожены совместные кадры с церемонии.

Оба жениха были в стильных черных костюмах. Воротники пиджаков они украсили маленькими букетиками гипсофил.

На обнародованных кадрах музыканты падают в объятия друг друга под дождем из белого конфетти, нежно целуются, а также разрезают свадебный торт.

Известно, что Лоуренс и Гарфилд не только партнеры по жизни, но и в работе. Вместе они пишут песни, помогают друг другу в продвижении.

Напомним, Дункан Лоренс победил на Евровидении в 2019 году с песней Arcade, которая сала мировым хитом. На одной из пресс-конференций после гранд-финала музыкант и совершил каминг-аут, признавшись, что он бисексуален, то есть испытывает романтическое и сексуальное влечение по отношению и к мужчинам, и к женщинам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что американский певец, один из лидирующих вокалистов знаменитой а капелла группы Pentatonix Скотт Хойинг поженился со своим бойфрендом, моделью Марком Манио после шести лет отношений. Пара устроила роскошную тайную церемонию в Санта-Барбаре (Калифорния. США). Одной из главных изюминок свадьбы стал сюрприз Хойинга своему уже официальному мужу – зажигательный танец.

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