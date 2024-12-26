Победа в суде, сотни выступлений и более 30 млн грн помощи военным: АНТИТІЛА подвели итоги 2024 года и показали знаковые фото

Украинская поп-рок-группа "АНТИТІЛА" подвела итоги своей деятельности в течение 2024 года, которая была направлена на помощь нашим защитникам и более быстрому приближению победы. Музыканты организовывали сотни благотворительных концертов и неоднократно раскрывали реалии современной жизни на Родине в условиях полномасштабной войны, общаясь с представителями иностранных медиа.

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Уходящий год отличился для коллектива и более личным достижением, ведь они наконец-то смогли поставить точку в судебном процессе, который начался еще в 2019-м. О важнейших достижениях группы OBOZ.UA рассказали в пресс-службе "АНТИТІЛ".

Артисты начали 2024 год с масштабного благотворительного концерта в киевском Дворце Спорта, где удалось собрать более 8000 зрителей. Это дало старт сотне других выступлений, которые организовывала группа, как на больших сценах, так и в меньших залах. Антитела выполняли свои треки в военных госпиталях, реабилитационных центрах и поддерживали песнями переселенцев. Нелегкий год коллектив завершает плотной программой, в течение которой сыграл 43 концерта за 50 дней.

Важной целью для группы "АНТИТІЛА" стало проведение дипломатической, информационной и культурной деятельности за пределами Украины, которая охватила десятки городов Великобритании и США. Артисты осуществили более 60 мероприятий открытого и закрытого форматов, участвовали в форумах, саммитах и панельных дискуссиях, чтобы призвать иностранных партнеров содействовать Украине в экономических и политических аспектах, а самое главное – помогать Силам Обороны. Другой важной темой для музыкантов стала судьба наших военнопленных. Коллектив доносил до иностранцев важный месседж – наших людей необходимо во что бы то ни стало вернуть домой из страны-агрессора.

Несмотря на плотный график, музыканты выпустили три новых хита: "Ти саме та", "Поламані" і "Вдома", которые пришлись по душе многим слушателям. К тому же "АНТИТІЛА" наконец-то смогли победить в долгосрочном судебном процессе, который начался в 2019-м. Тогда Сергей Лапковский выдвинул претензию группе "АНТИТІЛА", что они якобы при создании своих композиций использовали его патент. Однако теперь, по решению Апелляционного суда города Киева, в деле поставлена точка, а для мошенников навсегда закрыта возможность требовать деньги с авторов, используя патент.

За 2024 год "АНТИТІЛА" собрали более 30 миллионов гривен в помощь военным. Так, из двух этапов международного проекта "Culture VS War" удалось получить 13 000 000 грн, благодаря концертам в Украине собрали 4 188 087 грн, в том числе с проданных билетов на концерт в Крыму – 4 515 423 грн, еще 2 000 000 музыканты получили от партнерской поддержки и проведения первого лагеря в Болгарии, а более 5000 000 грн – регулярная поддержка войска.

Благодаря активной помощи защитникам "АНТИТІЛА" были неоднократно награждены наградами и медалями от командиров подразделений и руководителя ГУР МО, а также Командование Медицинских сил ВСУ.

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