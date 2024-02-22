Пил Pepsi и мочился в постель: где сейчас и чем занимается Киран Калкин из 'Один дома', который долго был в тени своего брата

Вряд ли в мире есть человек, который бы не смотрел "самый рождественский" фильм в мире "Один дома". Об исполнителе главной роли Кевина Маккаллистера – Маколее Калкине – известно всем. А помните Фуллера Маккаллистера? Очаровательного мальчика в огромных круглых очках, который обожал пить Pepsi и мочился в постель. Эта маленькая, но яркая роль досталась младшему брату Маколея – Кирану Калкину.

Долгое время Киран оставался в тени своего старшего брата, который в детстве сыграл немало главных ролей в популярных лентах. Впрочем, сегодня младший из Калкинов однозначно выбился в лидеры, о чем говорят его многочисленные награды за последние годы. OBOZ.UA решил рассказать об успехе "Фуллера Маккаллистера" и показать, как он выглядит сейчас.

Отец Маколея и Кирана был бродвейским актером, который не мог должным образом обеспечивать многодетную семью – всего у него было семь детей. Поэтому буквально с пеленок мужчина водил своих наследников на различные кастинги, преследуя корыстные цели. Кстати, известно, что за неудачные пробы детей жестоко наказывали.

Настоящие успех и слава пришли после триумфа обеих частей "Один дома", ставших без преувеличений культовыми. Впрочем, эти успех и слава больше касались все же Маколея Калкина. Его младший брат в это время довольствовался второстепенными ролями.

Как всем известно, безумная популярность сыграла с любимцем миллионов злую шутку. "Кевин Маккаллистер", как это часто случается с детьми-звездами, начал употреблять запрещенные вещества. К счастью, ему удалось преодолеть наркотическую зависимость, однако это негативно повлияло на его карьеру. Тем временем Киран не подвергался подобным побочным эффектам славы и много работал.

В конце концов, его фильмография пополнилась такими успешными проектами, как "Отец невесты", "Некуда бежать", "Великан", "Скотт Пилигрим против всех" и другими. За последний фильм, кстати, критики очень хвалили Калкина-младшего. Но самый успешный из всех успехов случился с актером в 2018 году, когда его утвердили на роль Романа Роя в одном из самых популярных сериалов последнего десятилетия "Наследники".

Сам актер как-то шутил: "Что во мне есть такого, что меня нанимают играть роли негодяев? Мне кажется, что все началось с Фуллера. И теперь все роли, которые я играю, – это Фуллер Маккаллистер".

Фанатки называют Кирана Калкина новым крашем, а критики щедро хвалят его работу. Об успехе актера свидетельствуют его награды, которые он получил за роль в "Наследниках": Эмми (2023) Золотой глобус (2024), Премия Гильдии киноактеров США (2022), Выбор критиков (2022, 2024).

А еще, Киран – счастливый семьянин. Именно своей жене, модели Джезз Чартон он посвятил речь, когда получал заветную статуэтку "Эмми". Пара узаконила свои отношения в 2013 году. В настоящее время они воспитывают двух маленьких детей: дочь Кинзи Су Калкин (13 сентября 2019 года) и сына Уайлдера Вулфа Калкина (17 августа 2021 года).

Как писал OBOZ.UA, в декабре 2023 года Маколей Калкин, ставший символом Рождества и Нового года, получил свою звезду на Аллее славы. На торжественной церемонии в Голливуде он встретился с экранной мамой – Кэтрин О'Гарой – сыгравшей Кейт в картине. Также звезду поддержала его жена Бренда и сыновья.

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