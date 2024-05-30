Певица Lama, которая в 48 выглядит на 30, раскрыла свои секреты красоты и молодости

Украинская поп-исполнительница Наталья Дзенькив, более известная аудитории под псевдонимом Lama, одна из тех женщин, чьему внешнему виду можно только позавидовать. Артистка открыто встречается с мужчиной, который на 16 лет младше ее, и не стесняется этой разницы.

Исполнительница привыкла, что ее внешность обсуждают в сети, поэтому никогда не испытывала из-за этого неуверенности. Секретами красоты и долговременной молодости, которые помогают ей выглядеть в свои 48 на 30, певица поделилась в интервью ТаблоID.

Для сохранения природной красоты Lama разработала "идеальную формулу" питания, отвечающую всем потребностям ее организма.

"В моем рационе преобладают овощи, фрукты, орехи, каши, обязательно жиры, масло гхи, растительные масла и иногда я употребляю сало. Ем рыбу и индейку, пью много воды. Опять же, все это индивидуально, но сбалансированое питание еще никому не повредило", – рассказывает артистка.

У звезды нет табу в уходе за собой. По ее мнению, пользоваться косметологическими процедурами абсолютно нормально, если возникает такая необходимость. Однако исполнительница призналась, что убрала из своего ухода масс-маркет косметику. Теперь самыми дешевыми средствами в ее арсенале являются мицеллярная вода и тоник, а самыми дорогими – кремы, маски, тональные средства и вся декоративная косметика.

В целом на уход певица тратит до 1000 долларов ежемесячно. Это обусловлено уменьшением количества посещений косметолога.

"Где-то два раза в год. Особенно и такой потребности нет, можно сказать, я сама себе стала косметологом, все делаю так, чтобы красиво выглядеть и внешне, и изнутри", – делится артистка.

В общей сложности Lama выделяет три правила, наиболее влияющих на внешний вид: здоровый сон (не менее 8 часов), питание и внутреннее состояние.

Певица полностью отказалась от употребления кофе, который становился причиной чрезмерной активности и перевозбуждения. Для того чтобы быстро привести себя в форму существуют другие, более действенные методы.

"Различные витаминизированные детокси, фреши, масочки для лица. Еще утренняя зарядка дает сил и бодрости", – комментирует артистка.

Lama уверяет, что никогда не была закомплексована. Всегда считала, что имеет все необходимое, чтобы нравиться себе и людям. Однако звезда уверена, что наиболее привлекательными в ее внешности являются глаза.

"Взгляд, проникающий и глубокий, особенно их магический изумрудный цвет. И еще волосы, кайфую от них", – отмечает певица.

Исполнительница считает, что первое, что влияет на самочувствие женщины или мужчины – духовная составляющая: "Это внутренний баланс, являющийся маркером качества жизни, осознанность и умение себя чувствовать. Восприятие мира и отношение к разным жизненным ситуациям".

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