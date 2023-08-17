Певица и волонтер из Киева: названа новая 'Мисс Украина Вселенная'. Фото

Новой обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная" стала певица и волонтер из Киева Ангелина Усанова. Победительницу конкурса красоты избрали без помпезного мероприятия из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Такую традицию внедрили еще в прошлом году.

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Отбор представительницы на мировой конкурс проходил по онлайн-собеседованию, а окончательный результат определили судьи. Конкурс "Мисс Вселенная" состоится уже 18 ноября 2023 года, говорится в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ангелина Усанова — певица, автор песен, музыкант. Пишет и исполняет песни на темы мира, экологии и любви. Звуковой целитель. После окончания учебы в ашрамах в Австрии и Индии получила титул мастера йоги", – заявили в Оргкомитете "Мисс Украина Вселенная" .

Кроме этого, девушка ведет активную волонтерскую деятельность, которую объединяет со своими духовными знаниями. За ее плечами благотворительные выступления с целью сбора средств на гуманитарную помощь.

Ангелина Усанова организовывала жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт для проекта "Быстрая эвакуация".

На странице новоиспеченной победительницы конкурса красоты можно узнать, что она – веган. У Ангелины немного фото и всего около 500 подписчиков. Она исполняет песни на английском и украинском языках, а также играет на фортепиано.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в прошлом году титул получила модель из Чернигова Виктория Апанасенко. Участие конкурсанток из Украины и России на мировом конкурсе чуть не обернулось скандалом, когда россиянка устроила циничную провокацию. Она попыталась сфотографироваться возле украинки, создав иллюзию "дружбы", но подстава не удалась.

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