Певец Ostrovskyi на спор пригласил замужнюю Каменских на свидание, где каждый платит сам за себя: что она ответила

В новом выпуске юмористического шоу "На баре" певец Ostrovskyi (Виталий Островский) удивил неожиданной выходкой: во время игры "Правда или действие" он пригласил замужнюю Настю Каменских на ужин. Более того – с условием, что каждый платит сам за себя.

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Артист во время шоу получил задание написать певице в директ: "Настя, должен признаться, ты мне очень нравишься. Предлагаю сходить вместе на ужин. Но счет 50 на 50". К удивлению всех присутствующих, Каменских ответила почти мгновенно.

Через 10 минут после отправки сообщения она коротко и в юмористической форме поинтересовалась: "Ты кто и где Виталик?"

Напомним, что летом 2024 года Ostrovskyi и Каменских уже работали вместе – они выпустили дуэтную песню "Гріхи", которую сопровождал эмоциональный клип, полный драматических и романтических сцен. Это сотрудничество вызвало разговоры об их "экранной химии".

Что известно о браке Каменских и Потапа

Настя Каменских и Потап официально оформили брак 23 мая 2019 года. Их свадьба прошла в элитном итальянском ресторане с участием многочисленных звездных гостей – среди них были Тина Кароль, Ольга Полякова, Надя Дорофеева, Катя Осадчая, Маша Ефросинина и другие. Пара активно делилась личными моментами в соцсетях, снимала совместные видео и открыто говорила о любви друг к другу.

Однако в 2023 году начали появляться предположения о кризисе в их браке. По сети ходили слухи об измене со стороны Потапа и даже о том, что пара проживает отдельно. Тогда оба опровергли все обвинения, подчеркнув, что сохраняют теплые отношения. В 2024 году ситуация снова вызвала подозрения: супруги долго не появлялись вместе, а в отдельные периоды жили в разных странах. Впрочем, Потап снова заявил публично, что хочет детей от Насти, а Каменских добавила со сцены: "Нас когда женили, мы друг друга терпеть не могли. Когда разводят сейчас, мы как никогда – у нас все хорошо! Поэтому пусть все что-то говорят. Главное помните, что любовь преодолеет абсолютно все".

Ранее OBOZ.UA писал, что Настя Каменских показала, как Потап романтично поздравил ее с чугунной свадьбой. Шесть лет назад знаменитости связали себя узами брака, так что по этому случаю продюсер решил сделать любимой романтический подарок, вручив ей букет из белых и нежно-розовых цветов.

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