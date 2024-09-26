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Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
4 минуты
6,9 т.
Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши

Сегодня, 26 сентября, пятый президент Украины Петр Порошенко отмечает 58-летие. Традиционно в этот день политика поздравляют супруга Марина Порошенко и дети.

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В начале сентября звездная крестная мать дочерей Порошенко Оксана Билозир раскрыла интересный факт о политическом деятеле. По словам певицы, принципиальная позиция в воспитании близнецов Евгении и Александры заключалась в том, чтобы не разбаловать девочек.

Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши

"Надо сказать, что дети Порошенко никогда не были разбалованы, не имели какой-то роскоши – это принципиальная позиция родителей. И такое очень мне всегда импонировало", – рассказала артистка в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По имеющейся информации, несмотря на то, что Порошенко основал кондитерскую корпорацию Roshen, сам предприниматель не позволял своим потомкам злоупотреблять сладким.

Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши

Перед тем, как отдать должность своему преемнику Владимиру Зеленскому, народный депутат был самым молодым главой государства в истории нашей страны. Однако это не единственный интересный факт о политическом деятеле.

Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши

Оказывается, в школе Петр Порошенко был хулиганом, поэтому будущего президента даже лишили золотой медали. По словам политика, к нему придирчиво относилась классная руководительница. Кроме того, школьник часто бывал в кабинете директора учебного заведения.

Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши
Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши
Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши

После окончания школы Порошенко мечтал связать свою жизнь с морем, а именно стать моряком. Впрочем, карьера дипломата показалась юноше более престижной. Неудивительно, что политик колебался при выборе профессии, ведь у экспрезидента достаточно хобби.

Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши
Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши
Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши

В частности, во время учебы в университете Порошенко получил звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. Использовал свои знания студент не только на татами: будущий политический деятель устроил драку в военкомате (ныне ТЦК и СП), где он подрался сразу с четырьмя прапорщиками.

Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши
Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши
Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши
Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши
Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши
Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши

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