Петру Порошенко – 59: как менялся пятый президент Украины и почему его дети никогда не росли в роскоши

Сегодня, 26 сентября, пятый президент Украины Петр Порошенко отмечает 58-летие. Традиционно в этот день политика поздравляют супруга Марина Порошенко и дети.

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В начале сентября звездная крестная мать дочерей Порошенко Оксана Билозир раскрыла интересный факт о политическом деятеле. По словам певицы, принципиальная позиция в воспитании близнецов Евгении и Александры заключалась в том, чтобы не разбаловать девочек.

"Надо сказать, что дети Порошенко никогда не были разбалованы, не имели какой-то роскоши – это принципиальная позиция родителей. И такое очень мне всегда импонировало", – рассказала артистка в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По имеющейся информации, несмотря на то, что Порошенко основал кондитерскую корпорацию Roshen, сам предприниматель не позволял своим потомкам злоупотреблять сладким.

Перед тем, как отдать должность своему преемнику Владимиру Зеленскому, народный депутат был самым молодым главой государства в истории нашей страны. Однако это не единственный интересный факт о политическом деятеле.

Оказывается, в школе Петр Порошенко был хулиганом, поэтому будущего президента даже лишили золотой медали. По словам политика, к нему придирчиво относилась классная руководительница. Кроме того, школьник часто бывал в кабинете директора учебного заведения.

После окончания школы Порошенко мечтал связать свою жизнь с морем, а именно стать моряком. Впрочем, карьера дипломата показалась юноше более престижной. Неудивительно, что политик колебался при выборе профессии, ведь у экспрезидента достаточно хобби.

В частности, во время учебы в университете Порошенко получил звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. Использовал свои знания студент не только на татами: будущий политический деятель устроил драку в военкомате (ныне ТЦК и СП), где он подрался сразу с четырьмя прапорщиками.

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