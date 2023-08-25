Перенесла тяжелую болезнь и ушла со сцены: куда 'исчезла' певица Евгения Власова и как она выглядит сейчас. Фото

Украинская певица Евгения Власова была на пике популярности в конце 90-х годов, но из-за проблем со здоровьем покинула сцену. В 2021 году она вернулась на экраны в танцевальном шоу, однако война заставила артистку снова "уйти в тень".

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Теперь она не часто выходит на связь с подписчиками. OBOZREVATEL напомнит, как развивалась и закончилась музыкальная карьера знаменитости, и покажет, как она выглядит сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Евгения Власова прославилась как участница "Славянского базара" и "Песни года", нацотбора на "Евровидение", сольная певица, автор хитов и директор вокальной школы.

Годы популярности и изнурительного графика отразились на желании артистки выступать. Однажды она заявила, что в шоу-бизнесе ей просто некомфортно, а также пожаловалась на панические атаки. Концертов звезда не дает уже давно, а вот песни она продолжала выпускать до 2020 года, хоть и редко.

Не последней причиной отказа от концертной деятельности стала тяжелая болезнь вокалистки. В 2009 году у Власовой нашли опухоль. Ей сделали операцию и порекомендовали пройти химиотерапию. Спустя время в 2016 году певица взяла творческую паузу.

В ноябре 2017 года Евгении Власовой пришлось снова обратиться к хирургу. По ее словам, тогда она перенесла операцию, во время которой выживает только один пациент из десяти. К этому привели осложнения после удаления злокачественной опухоли в 2009 году.

Хотя звезде и удалось пройти это испытание и восстановиться, в шоу-бизнес она решила не возвращаться. Власова записала несколько синглов и даже появилась на шоу "Танцы со звездами", однако заверила, что это не эффектное возвращение на сцену, а интересный опыт.

С началом полномасштабного вторжения она перестала активно вести соцсети. Сначала знаменитость на русском языке рассказывала о пережитых ужасах и призвала россиян опомниться, а впоследствии примирилась с бесполезностью этого занятия.

С тех пор она выходит на связь, чтобы помочь военным, поздравить украинцев с государственными праздниками, рассказать о терроре россиян, порадоваться успехам ВСУ или по случаю личных празднований. Однако по фото невозможно установить, где находится известная в 90-х артистка.

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