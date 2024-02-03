Игорю Пелиху должно было исполниться 50. Каким был легендарный телеведущий, погибший 14 лет назад в жутком ДТП

Небольшая студия "Радіо Тернопіль", 1997-й год. "Что ты умеешь делать?" – спросила никому еще не известного Игоря Пелыха директор Оксана Яциновская. "Говорить", – лаконично ответил тот, имея за плечами только опыт работы как мастер по ремонту обуви и немного – на другом радио. Как оказалось позже, говорить он умел мастерски – так, что стал легендой телевидения, профессиональным журналистом и продюсером. Ему не нужны были сценарии или заготовки! Пелых умел импровизировать...

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Ведущему в этом году 3-го февраля могло бы исполниться 50 лет. К сожалению, судьба распорядилась иначе. В 35 его жизнь оборвалась в результате жуткой аварии в Киеве. Мы в материале OBOZ.UA решили вспомнить, каким был Игорь Пелых на экране и как личность.

Бурная юность

Игорь родился в Тернополе и имел довольно нелегкое детство. Его родители развелись, так что мальчик по очереди жил то у мамы, то у папы. После 8-го класса школы он в Тернопольском высшем профессиональном училище услуг и туризма выучился на мастера по ремонту обуви. "Помню, что в детстве много читал и был парнем совершенно не математического склада ума. У меня с точными науками происходил полный "добрый вечер", и, если урок не был связан с буквами, я всегда списывал. Очень много времени в моем детстве занимала улица, несмотря на все попытки родителей записать меня на какую-то музыку", – так просто и откровенно описал свое детство Пелых в интервью для ОО "Детектор медіа".

Первые свои деньги зарабатывал на обувной фабрике. Параллельно с этим успевал заниматься вольной борьбой и играть на бас-гитаре в музыкальной рок-группе Nameless. К слову, коллектив воспитал не одну плеяду молодых и креативных музыкантов, среди которых Сергей Недашковский (барабанщик группы "С.К.А.Й") и Олег Ломаковский (ранее был барабанщиком группы "Гайдамаки", а теперь с оружием в руках защищает украинские земли от русских оккупантов).

Лидер рок-группы Зорян Бескоровайный в интервью для "Всім.юа" рассказал, каким запомнил Пелыха: "В свое время Nameless первым в Украине начал выступать со своеобразными перформансами... Представьте, какой был шок, когда за спиной музыкантов на стене транслировали еще какой-то странный фильм. Это, кстати, была идея Игоря. Он очень ценил всяческие видеоштучки. Тогдашнее увлечение видео повлияло на то, что Пелых стал именно тележурналистом... Он был весьма амбициозным и самолюбивым, чтобы принимать от нас помощь. Игорь достиг в этой жизни всего сам".

Бескоровайного и Пелыха объединяло и нечто большее, чем музыка. Эти двое познакомились в 1989-м году и стали членами молодежной организации СНУМ (Спілка незалежної української молоді).

"Мы вместе клеили открытки с призывами к провозглашению независимости Украины. Как следствие, вместе просидели двое суток в тернопольском СИЗО, где и стали настоящими друзьями, единомышленниками", – поделился Зорян воспоминаниями с изданием Open.ua.

Как покорил умы и сердца слушателей/зрителей

Свой путь в масс-медиа Игорь Пелых начал на Тернопольской областной государственной радиокомпании, где в течение года вел молодежную программу "Веселий Роджер". В 1997-м году мужчина перешел на FM-станцию "Радио Тернопіль", где ему дали больше свободы в том, какой должна быть подача информации (конечно, он выбрал неформальную, которая звучала искренне и непринужденно).

В конце 90-х Пелых решил дальше продвигаться по карьере, так что переехал в Киев. В столице он с 1998-го по 1999-й год выучился в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, где усовершенствовал свои навыки в ораторском искусстве.

Сразу после выпуска работал диктором на "Радіо столиці". Еще через два года – телеведущим на канале "1+1", где вел интерактивную программу "Не все дома" (на кастинг попал благодаря будущей жене Александре Лозинской, с которой познакомился в интернете). Если молодое поколение вряд ли видело эти выпуски, то старшее – никогда не забудет. Пелых часто шутил и быстро разговаривал, но за это его и любили.

Как правило, гостями программы были молодые украинские артисты, среди которых вокалисты Кузьма Скрябин, Святослав Вакарчук и группа ТНМК. Нескромно добавим, что формат и подача шоу изрядно помогли этим и другим звездам улучшить свою узнаваемость. В чем секрет? Нешаблонное, по-дружески, будто рядом нет камер, общение Игоря с гостями программы.

Когда программу закрыли, телеведущий не слишком расстроился, и вместе со своей тещей придумал интересную идею для следующего шоу – "Галопом по Європах" (на канале ICTV). Словом, Игорю нужно было ловить на улицах людей, и искать среди них тех, кто имеет с собой загранпаспорт (тогда, в начале 2000-х, такая "книжечка" была далеко не у каждого украинца). То, как ведущий останавливал прохожих, заслуживает отдельного фильма! Счастливцы имели возможность уехать на семидневный отдых на один из мировых курортов со своей любимой/любимым или с незнакомцем. Однако до путешествия они должны были выполнить некоторые квесты.

Новый проект продержался четыре сезона. За это время Игорь успел покорить сердца многочисленной когорты поклонников. Он ломал стереотипы об операторских съемках и уместно добавлял в сюжеты треки украинских музыкантов. Кроме того, ему удавалось разговорить даже самых скромных незнакомцев. Откуда "растут ноги" у этого навыка?

"Что касается телевидения, то этим мы начали заниматься еще в детстве, в Тернополе. В старенький рюкзачок "подключали" шнур от микрофона и сломанный объектив от видеокамеры – и имитировали репортерскую съемку. Подходили к людям на улице, выбирая личностей поярче, и задавали всякие провокационные вопросы, а сами давились от смеха. Затем отбегали, смеялись вволю и снова на охоту", – рассказал в одном из интервью музыкант, композитор и телеведущий Андрей "Нічлава" Подлужный, который "познакомился" с Игорем еще в роддоме.

И добавил: "Игорь и на камеру, и в жизни был одинаковым – абсолютно открыт, честен, жизнерадостен... Это был такой человек-солнце! А еще Игорь был патриотом с большой буквы. Он был одним из первых, кого забрали в милицию за то, что повесил желто-голубой флаг вместо красного! Игорь был и среди студентов, объявивших голодовку, и в первых рядах Оранжевой революции".

Пелых закрыл проект о путешествиях по собственной инициативе. Причина – разное с каналом видение Оранжевой революции. Поскольку зрители ждали продолжения, он вместе с Фоззи (участник группы ТНМК; настоящее имя – Александр Сидоренко) запустил очередное успешное шоу "На свою голову" (2004–2007), а также создал студию "Роги і копита продакшн".

Ведущие стали друзьями не только на съемочной площадке, но и в реальной жизни. Об этом свидетельствуют строки песни "Фидель" группы ТНМК, записанной в 2015-м году: "Пелих поки живий – я дитина, я іще малий". Этими словами Фоззи намекает, что Пелых может оставаться навеки живым в сердцах и памяти людей, которые его знали, любили. В 2019-м артист выпустил еще один трек в честь друга – "Зьома, не чуді". И это еще не все! 3-го февраля 2023-го года, в день рождения Игоря, Фоззи опубликовал архивный снимок, на котором Пелых сидит на кровати в комнате, а рядом с ним – Александр Положинский, экс-лидер группы "Тартак". "Ну что ты, Игорек? С днем рождения", – написал автор.

Не забывает Фоззи и о родных своего друга. В декабре 2023-го он порадовал поклонников новой песней "Знайди мене". В видео снялся сын Игоря Пелыха – Иван. К слову, 21-летний парень с начала полномасштабной войны защищает Украину от российских оккупантов (управляет дронами).

Александр Положинский, который ушел из группы "Тартак", и присоединился к рядам ВСУ (о нем мы упоминали выше), дал исчерпывающий ответ о профессионализме Игоря: "В один непростой период, когда Игорь сидел без работы, он жаловался мне на непорядочных телепродюсеров, которым он предлагал свои проекты: те выслушивали его идеи, брали расписанные проекты, а потом пытались реализовать это без него. И ни один из этих проектов не стал успешным. Потому что продюсеры эти не понимали одного: успешным проект Пелыха мог сделать только Пелых".

На экране ведущий часто выглядел ветреным, но это – заблуждение. На самом деле он всегда анализировал, какой формат будет интересен зрителям. Еще – наполнял сюжеты радостными эмоциями (которые так нужны были в бурные нулевые). Пелых формировал бюджет программ, искал спонсоров и то, с какими каналами лучше сотрудничать. Как ему все это удавалось? Человек-оркестр?

"Очень важно уметь не бояться делегировать команде, отдельным людям, какие-то полномочия. Давать им возможность чувствовать, что они за это ответственны, что они должны с этим справиться, что они важны. Каждому продюсеру нужна "чуйка", независимо от того, это продюсер на телевидении, или в шоу-бизнесе", – сказал Пелых.

В планах были и более масштабные проекты (например, съемки кино). Однако эти мечты он не успел воплотить в реальность... Игорь трагически погиб 8-го мая 2009-го года в ДТП в Киеве. Он был пассажиром автомобиля Volkswagen Passat. В иномарку въехала Honda, и от полученных в результате столкновения травм Пелых умер на месте. У него остались жена Александра Лозинская и трое детей – сын Иван, а также дочери Соломия и Устина.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сложились судьбы детей и жены Игоря Пелыха, погибшего в ДТП 14 лет назад.

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