'Педро Паскаль не догадывается, что умер для украинцев': секс-символ сделал неосторожное заявление о российской культуре и стал посмешищем

Голливудский актер Педро Паскаль, которого называют одним из главных секс-символов последних лет, попал в немилость украинцев после, казалось бы, невинного видео. В ролике, записанном для фанатки, звезда сериалов "Последние из нас" и "Мандалорец" рассказал, какие книги считает самыми важными для себя. Однако этот список возмутил украинскую аудиторию.

Видео дня

Видео появилось в соцсети Х. Из шести любимых книг Паскаль на первое место поставил "Преступление и наказание" Федора Достоевского, а на второе – "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.

Остальные места в списке заняли "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсия Маркеса, "К востоку от рая" Джона Стейнбека и "Волшебная гора" Томаса Манна. Казалось бы, классическая подборка для мировой кинозвезды, но приоритетность российских писателей во время полномасштабной войны против Украины вызвала настоящий шквал реакций.

Соцсеть Х буквально взорвалась критикой. Украинцы мгновенно вспомнили, что Достоевский и Булгаков – не просто писатели, а носители имперского мышления, которое сейчас транслирует Россия сквозь войну. Комментарии заполонили саркастические и возмущенные твиты.

"Педро Паскаль выглядит довольно живым, но он просто не догадывается, что сегодня для многих украинцев он умер", – написал один пользователь. Другие добавляли: "О нет, Педро Паскаль зиганул", "Педро Паскаль поделился рецептом буррито со вкусом кулебяки", "Паскаль читает русскую литературу, потому что в душе не *бет, что украинцам не нравится Достоевский" и тому подобное.

В комментариях также прозвучали сомнения в искренности его поддержки Украины. "А Педро Паскаль действительно поддерживает Украину?" – спрашивали одни. Другие подытожили ситуацию так: "Где уж тут можно прочитать о том, что кому-то и так никогда не нравился Педро Паскаль, и вообще он такой себе актер, позабирал все хайповые роли?"

Ранее OBOZ.UA писал, что Педро Паскаль поддерживал Украину. Осенью он встал на защиту Владимира Зеленского после напряженных переговоров в Белом доме.

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