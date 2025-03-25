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Пазл эмоций: как прошел первый большой сольный концерт CHEEV в столице

Мария Шевчук
Шоу Oboz
2 минуты
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Пазл эмоций: как прошел первый большой сольный концерт CHEEV в столице

23 марта столичный Октябрьский дворец стал местом, где собрались все, кто мечтает, любит и чувствует. Именно здесь CHEEV – автор и исполнитель хитов "Гарно так", "Рана", "Мрієшся", "Пазл" и других – презентовал свой первый большой сольный концерт в Киеве, который стал частью масштабного всеукраинского тура.

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Благодаря слаженной работе команды В’ЯВА программа получилась особенной: насыщенная лирикой, глубокими аранжировками и настоящей живой атмосферой. Это был вечер, когда каждая песня – эхо сердца, а каждый взгляд в зал – благодарность.

Пазл эмоций: как прошел первый большой сольный концерт CHEEV в столице

Сет-лист концерта состоял из 20 треков, среди которых было две премьеры –"Раз в житті" та "Як маяки", исполненные вживую впервые.

Программа началась с песни "Оберігати" – символического и эмоционального трека, задавшего особый тон всему вечеру. Сразу после выполнения CHEEV произнес речь со словами благодарности в адрес защитников и защитниц Украины. В ответ – зрители поднялись со своих мест и поддержали слова артиста продолжительными аплодисментами.

Публика очень тепло восприняла и дуэт с Анной Тринчер. Совместное исполнение песни "Не знаю" придало еще больше нежности вечеру.

Пазл эмоций: как прошел первый большой сольный концерт CHEEV в столице

Во время исполнения "Мрієшся" CHEEV спустился в зал и спел среди зрителей. Это был момент близости артиста и публики. Один из самых трогательных моментов концерта – дуэт "Не тот герой", который CHEEV исполнил вместе с одиннадцатилетней Еленой Крамариевой. Она – дочь командира штурмового батальона, искренняя поклонница творчества артиста, давно мечтавшая спеть с ним на сцене. Совместное исполнение растрогало зрителей.

Пазл эмоций: как прошел первый большой сольный концерт CHEEV в столице

На песне "Пазл" фан-клуб артиста организовал флешмоб – зрители подняли фрагменты пазлов. Это подчеркнуло чувство единства, что господствовало в зале.

Как только песня "Тихий дождь" наполнила зал своими аккордами, зрители подняли фонарики – и зал осветился "звездным небом". Далее CHEEV превратил сцену в импровизированную танцплощадку, пригласив пару на медленный танец – все это произошло под композицию "Де моя любов живе".

Пазл эмоций: как прошел первый большой сольный концерт CHEEV в столице

После завершения основной программы зрители не могли отпустить CHEEVa, и, исполненный эмоций, он вернулся на сцену, чтобы поразить публику еще раз, исполнив свои хиты "Рана" и "Гарно так" – на бис под громкие аплодисменты.

Столичный концерт стал частью масштабного всеукраинского тура, охватывающего десятки городов. Ближайшее выступление пройдет во Львове уже 28 марта. Следите за ходом тура и новостями от артиста в его соцсетях.