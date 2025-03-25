Пазл эмоций: как прошел первый большой сольный концерт CHEEV в столице

23 марта столичный Октябрьский дворец стал местом, где собрались все, кто мечтает, любит и чувствует. Именно здесь CHEEV – автор и исполнитель хитов "Гарно так", "Рана", "Мрієшся", "Пазл" и других – презентовал свой первый большой сольный концерт в Киеве, который стал частью масштабного всеукраинского тура.

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Благодаря слаженной работе команды В’ЯВА программа получилась особенной: насыщенная лирикой, глубокими аранжировками и настоящей живой атмосферой. Это был вечер, когда каждая песня – эхо сердца, а каждый взгляд в зал – благодарность.

Сет-лист концерта состоял из 20 треков, среди которых было две премьеры –"Раз в житті" та "Як маяки", исполненные вживую впервые.

Программа началась с песни "Оберігати" – символического и эмоционального трека, задавшего особый тон всему вечеру. Сразу после выполнения CHEEV произнес речь со словами благодарности в адрес защитников и защитниц Украины. В ответ – зрители поднялись со своих мест и поддержали слова артиста продолжительными аплодисментами.

Публика очень тепло восприняла и дуэт с Анной Тринчер. Совместное исполнение песни "Не знаю" придало еще больше нежности вечеру.

Во время исполнения "Мрієшся" CHEEV спустился в зал и спел среди зрителей. Это был момент близости артиста и публики. Один из самых трогательных моментов концерта – дуэт "Не тот герой", который CHEEV исполнил вместе с одиннадцатилетней Еленой Крамариевой. Она – дочь командира штурмового батальона, искренняя поклонница творчества артиста, давно мечтавшая спеть с ним на сцене. Совместное исполнение растрогало зрителей.

На песне "Пазл" фан-клуб артиста организовал флешмоб – зрители подняли фрагменты пазлов. Это подчеркнуло чувство единства, что господствовало в зале.

Как только песня "Тихий дождь" наполнила зал своими аккордами, зрители подняли фонарики – и зал осветился "звездным небом". Далее CHEEV превратил сцену в импровизированную танцплощадку, пригласив пару на медленный танец – все это произошло под композицию "Де моя любов живе".

После завершения основной программы зрители не могли отпустить CHEEVa, и, исполненный эмоций, он вернулся на сцену, чтобы поразить публику еще раз, исполнив свои хиты "Рана" и "Гарно так" – на бис под громкие аплодисменты.

Столичный концерт стал частью масштабного всеукраинского тура, охватывающего десятки городов. Ближайшее выступление пройдет во Львове уже 28 марта. Следите за ходом тура и новостями от артиста в его соцсетях.