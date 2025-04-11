'Папа, можешь говорить по-русски?!' Актер Даниил Мирешкин объяснил, почему просил у дочери извинения за украинский язык

Популярный актер Даниил Мирешкин, который в 2022 году пошел добровольцем на войну, признался, что начал разговаривать на украинском только после полномасштабного вторжения. В браке с актрисой Ксенией Даниловой у артиста дочь Василиса, которую папа тоже стал приучать к родному языку, однако это оказалось непростой задачей.

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Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, сейчас его дочь-первоклассница общается исключительно на украинском.

Даниил Мирешкин говорит, что Василиса говорила по-русски до четырех лет: "Когда я принял для себя решение перейти на украинский, начал общаться с ней на украинском. И никогда не забуду момент: мы идем по улице, что-то рассказываю, а она резко останавливается и вовсю кричит: "Папа, ты можешь говорить по-русски?!" У меня мурашки по коже – стало страшно. Остановился, присел возле нее, говорю: "Доця, это не с тобой что-то не так. Извини, это моя вина, что ты не понимаешь украинского. Сейчас на нас напали россияне. Я хочу, чтобы мы были верны Украине, и не хочу разговаривать на чужом языке. И чтобы ты разговаривала. Но понимаю, что тебе сам сложно, потому что сам учил тебя русскому".

"Мне удалось в тот момент до нее достучаться. Но какое-то время мы с ней общались так: я на украинском, она большей частью – на русском. Однако постепенно это изменялось. И сейчас Вася общается сугубо украинским. Но иногда такие обороты заворачивает, что сам удивляюсь", – добавляет актер.

Полное интервью с Даниилом Мирешкиным читайте OBOZ.UA здесь.

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