Прошло шесть недель после смерти легенды хэви-метала Оззи Осборна, как сооснователь Pink Floyd и путинист Роджер Уотерс позволил себе резкие высказывания в адрес покойного музыканта. Его комментарии вызвали волну возмущения и личную реакцию единственного сына Осборна, Джека.

В подкасте Independent Ink Уотерс заявил, что фигуры поп-культуры якобы отвлекают людей от важных политических вопросов. При этом он использовал имя Осборна, отметив, что "Оззи, который только что умер, благослови его Бог, в том состоянии, в котором он был всю свою жизнь" появлялся "сотни лет" на телевидении "со своим идиотизмом и ерундой".

Уотерс продолжил, высмеивая музыку фронтмена Black Sabbath: "Мне безразлично Black Sabbath, всегда было безразлично. Мне не интересно откусывать головы курицам или что там они делают. Мне все равно, знаете ли".

Когда его поправили, что речь идет не о курице, а о легендарном случае с летучей мышью, он добавил: "О Боже, это еще хуже. Я не знаю, что страшнее: откусить голову летучей мыши или курице".

Реакция Джека Осборна

39-летний Джек Осборн, единственный сын покойного музыканта, не оставил слова Уотерса без ответа. В InstaStories он написал: "Эй, Роджер Уотерс, иди в задницу. Ты стал таким жалким и оторванным от реальности. Похоже, единственный способ привлечь к себе внимание в наше время – это выливать глупости в прессе. Мой отец всегда считал тебя мудаком – Спасибо, что подтвердил его правоту".

К сообщению он добавил эмодзи с клоунским лицом и хэштег #f–krogerwaters.

Смерть "Принца Тьмы"

Оззи Осборн, известный как "Принц Тьмы", умер 22 июля после длительной борьбы с болезнью Паркинсона. В свидетельстве о смерти указано несколько причин: остановка сердца, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и последствия болезни Паркинсона.

Почему Роджер Уотерс – путинист

Британец, фронтмен группы Pink Floyd и любитель "русского мира" Роджер Уотерс неоднократно высказывался в поддержку России в войне против Украины. Он обвинял в этой войне США и лично президента Джо Байдена, а также обращался к россиянам с речью, в которой благодарил их за "победу над нацистами во Второй мировой войне". В этом обращении он вознес страну-агрессора до небес похвалой, чем особенно порадовал российскую пропаганду.

В России музыканта назвали "одним из немногих трезвых людей на Западе" и даже "своим слоном". При этом Уотерс почему-то игнорировал тот факт, что решающую роль в победе сыграли не только россияне, но и украинцы, белорусы, грузины, крымские татары и другие народы СССР.

К тому же в прошлом году в Германии против него открыли уголовное дело после концерта в Берлине. Тогда Уотерс вышел на сцену в костюме с элементами нацистской символики, что власти страны расценили как разжигание ненависти и унижение достоинства жертв нацизма. По немецкому законодательству такая символика строго запрещена.

Напомним, Роджер Уотерс ранее отмечал, что президент Владимир Зеленский и украинцы "перешли множество красных линий, которые в течение нескольких лет были четко обозначены РФ". Также он удивил мир, сказав, что если Украина не прекратит войну на условиях Путина, нам придется бороться до последней человеческой жизни.

В частности, певец является фигурантом базы "Миротворец" за пророссийские взгляды еще с 2018 года.

