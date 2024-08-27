От свидания вслепую до крепкой семьи. История любви Камалы Харрис и ее мужа Дугласа Эмхоффа в 10 фото

Вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф безусловно стали чаще появляться на первых страницах газет, ведь политик выдвинула свою кандидатуру на пост президента Соединенных штатов. 22 августа пара праздновала 10-ю годовщину брака и, несмотря на насыщенный график, Второй джентельмен Америки смог поздравить свою любимую с памятной датой, поддержав ее во время важного мероприятия.

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В прошлом году Харрис стала свадебным офицером для своего 28-летнего пасынка Коула, проведя церемонию для пары. Тогда политик дала собственные советы молодой семье, пишет People.

"В конце каждого дня найдите способ поговорить с партером, независимо от того, насколько вы устали или даже если вы далеко друг от друга и скажите: "Я люблю тебя", – порекомендовала она. Это то, что они с Эмхоффом практикуют каждый день, во время утренних и вечерних "чек-инов".

Что известно о муже Камалы Харрис

Дуг Эмхофф, ровно на неделю старше жены, родился в Бруклине, Нью-Йорк, но еще подростком его родители переехали в южную Калифорнию, где юрист и живет с тех пор. Он – первый еврейский муж вице-президента и первый Второй джентельмен в истории США.

Познакомились "вслепую"

В 2013 году Харрис и Эмхоффа заочно познакомила лучшая подруга политика, пиар-консультант Крисетт Хадлин, которая сказала Камале: "Он симпатичный, он управляющий директор своей юридической фирмы, и я думаю, он тебе понравится". Они сразу нашли общий язык путем переписки в мессенджере, пишет Daily Mail.

На следующее утро Дуглас позвонил по телефону Харрис, когда она была в спортзале перед работой. "У меня была ранняя встреча, и когда я ехал на работу, я не мог выбросить тебя из головы, – сказал он ей позже. – Я продолжал говорить себе: "Сейчас 8:30 утра, еще слишком рано звонить ей. Это было бы глупо. Не будь таким. Не звони ей. Не делай этого".

Но он все равно позвонил и оставил длинное, запутанное сообщение. И хотя юрист был уверен, что разрушил все свои шансы на отношения, Камала назвала его поступки "милыми". Политик призналась, что до сих пор хранит то самое смс мужа в телефоне.

10 лет вместе

В 2020-м Эмхофф поздравил жену в соцсетях личным сообщением: "Свидание вслепую, любовь с первого взгляда, брак, семья и невероятная совместная жизнь. Поэтому, несмотря ни на что, она всегда была рядом со мной и нашей семьей, не колеблясь". Несмотря на то, что их история началась необычно, отношения пары стали быстро развиваться.

Харрис также рассказала об их первой встрече в своих мемуарах, опубликованных в 2019 году. "На следующее утро после нашего первого свидания Дуг прислал мне электронное письмо со списком своих свободных дат на следующие несколько месяцев", – писала она. "Я слишком стар, чтобы играть в игры", – говорилось в письме. Менее чем через год после их первой встречи Эмхофф признался Харрис, рассказав журналистам, что это произошло "посреди явно неромантичного разговора (она выбирала, что поесть на ужин)".

Большая семья

Камала Харрис является мачехой двух детей от первого брака мужа. До того, как сыграть свадьбу с вице-президентом, Дуглас 16 лет был женат на Керстин Эмхофф, с которой в 1994 году у него родился сын Коул, а в 1999 году – дочь Элла.

Через два месяца после того, как Харрис начала встречаться с Дугом, он познакомил ее со своими детьми, которые в то время были подростками. С тех пор она установила тесную связь с ними, рассказав People в октябре 2023 года, что они нежно называют ее "Мамала". "Это имя дали мне дети, и я ношу его с гордостью", – сказала она.

"Они прекрасные, талантливые, веселые дети, которые выросли, став отличными взрослыми, – написала политик в личном эссе для ELLE в 2019 году. – Я уже была увлечена Дагом, но я считаю, что именно Коул и Элла затащили меня на крючок".

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