От секс-символа ХХ века до жизни в тени: как с годами менялась легендарная Софи Лорен и что известно о двух ее визитах в Украину

20 сентября культовой итальянской актрисе Софи Лорен исполнилось 92 года. С момента успешного дебюта в Голливуде в 1958-ом она завоевала славу одной из самых популярных кинозвезд в мире, а благодаря эффектной внешности стала еще и настоящим секс-символом XX века. Большую часть жизни знаменитость провела под прицелом фотокамер и пристальным вниманием общественности, однако теперь выбрала для себя гораздо более расслабленный ритм.

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Софи Лорен почти полностью исчезла из публичного пространства, наслаждаясь спокойными днями на вилле в Женеве (Швейцария). Как с годами менялась легенда кинематографа и какими были ее визиты в Украину, узнайте в материале OBOZ.UA.

Не все знают, но у Софи Лорен было довольно непростое детство. Из-за сильной худобы сверстники называли звезду "палкой" и "зубочисткой", но это не заставило ее замкнуться в себе. В 15 лет она приняла участие в своем первом конкурсе красоты "Мисс Италия" и заняла второе место.

Впоследствии Софи Лорен громко заявила о себе и в киноиндустрии. Она стала звездой целого ряда культовых проектов, наиболее успешными из которых являются: "Брак по-итальянски", "Вчера, сегодня, завтра", "Особый день", "Эль Сид" и другие. Знаменитость дважды была удостоена почетной премии "Оскар" – за лучшую женскую роль в драме "Чочара" (1962 год) и за выдающийся вклад в мировой кинематограф (1991 год).

Что интересно, такой успех не уберег актрису от проблем с законом. В 1982 году полиция арестовала Софи Лорен по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Тогда знаменитость отрицала свою вину, однако все же не пыталась избежать наказания. Ей предстояло провести в женской тюрьме 30 дней, но она была досрочно освобождена через 17 за хорошее поведение. Судебная тяжба по этому делу длилась годами, а в 2013-ом Софи Лорен была полностью оправдана.

Помимо впечатляющих карьерных достижений, знаменитость также обрела статус "иконы стиля". Ее образы всегда были эталоном женственности и роскоши, одновременно подчеркивая индивидуальность. Софи Лорен даже стала первой знаменитостью, которая запустила собственный бренд очков. Она начала сотрудничать с производителем оптики Zyloware Eyewear и создала коллекцию специально для женщин старше 40 лет.

Постепенно исчезать из публичного пространства Софи Лорен начала в 2020 году. Она значительно сократила количество появлений на красных дорожках, а ее фотографии в социальных сетях близких стали настоящей редкостью. В последний раз публике удалось увидеть снимки звезды в 2025 году, когда она встретилась с певцом Аль Бано в своем доме. Тогда Софи Лорен предстала перед камерой в домашнем образе: без макияжа и в уютной одежде с платком.

Визиты звезды в Украину

В период активного развития своей карьеры знаменитость посещала нашу страну. Впервые Софи Лорен приехала в Украину в 1969 году для участия в итальянско-советской мелодраме "Подсолнухи". Фильм снимали в небольшой деревне Чернечий Яр в Полтавской области. Тогда звезда даже нашла себе подругу-украинку – ровесницу по имени Нина.

"Когда бы я ни приходила к Софи, она всегда с радостью меня принимала. Актриса призналась, что сама из многодетной семьи. А у меня тоже много братьев и сестер. Более того, мы с ней почти одного возраста. Одним словом, нам было интересно вместе. Как-то я проговорилась, что Лорен для меня словно сестра. С тех пор односельчане меня так и прозвали сестричкой Софи Лорен", – рассказывала женщина.

Во второй раз знаменитость посетила Украину в 2003 году. Тогда Софи Лорен стала почетной гостьей старейшего кинофестиваля нашей страны "Молодость".

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