Остап Ступка удивил фанатов интимными фото с молодой девушкой: что известно о последней жене и новой потенциальной любимой актера

Известный украинский актер Остап Ступка поделился интимными фото с театроведом Маргаритой Ткач. На фотографиях 57-летний артист и юная девушка стоят в воде, одетые в белые мокрые рубашки и белье. Позируя перед камерой, Ступка обнимает Маргариту, держа ее на руках.

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Фото, которые Ткач опубликовала ко дню рождения звезды, заставили пользователей предположить, что между ними романтические отношения. Девушка подписала пост на своей Facebook-странице поздравлением к Ступке и смайликом в форме сердечка.

Интересно, что последние фото на Instagram-странице Маргариты и знаменитости, похоже, сделаны возле карпатской реки Черемош. На фото можно увидеть, как актер позирует перед горним пейзажем. Подобное фото имеет и Ткач, отметившая, что тоже находится у скалистого берега реки.

Маргарита и Ступка уже встречались раньше. В январе 2024 года театровед брала интервью у актера для издания "Антиквар". Весной этого года в соцсетях девушки начали появляться общие с артистом фото.

Несмотря на слухи о предполагаемом романе, знаменитость не комментирует отношения с Маргаритой. Еще осенью 2023 года он рассказывал о своей четвертой жене – Дарье, которая на момент знакомства еще училась в театральном вузе. Пара вышла замуж в 2015 году, но, несмотря на откровенные фото с Маргаритой, Ступка не разглашает подробности об отношениях с Дарьей, не упоминая о возможном разводе.

Ранее OBOZ.UA пообщался с сыном Остапа Ступки, украинским актером Дмитрием. Артист рассказал о жилье в США, свадьбе с украинской певицей и хейте от украинцев. Полное интервью – читайте здесь.

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